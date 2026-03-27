رياضة
الدنمارك والتشيك إلى النهائي.. مواجهة حاسمة على بطاقة المونديال
Lebanon 24
27-03-2026
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بلغ منتخبا الدنمارك والتشيك نهائي الملحق
الأوروبي
المؤهل إلى
كأس العالم
2026، بعد تجاوز مقدونيا الشمالية وأيرلندا توالياً، ليضربا موعداً فاصلاً يوم الثلاثاء 31 آذار في التشيك لحسم بطاقة التأهل.
وحسمت الدنمارك تأهلها بفوز واضح على مقدونيا الشمالية "4-0"، بعدما افتتح ميكيل دامسغارد التسجيل مطلع الشوط الثاني، قبل أن يضيف غوستاف إيساكسن هدفين متتاليين، ثم يختتم كريستيان نورغارد الرباعية من كرة ركنية نفذها كريستيان إريكسن.
أما التشيك، فاحتاجت إلى ركلات الترجيح لتخطي أيرلندا، بعد مباراة انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل "2-2". وتقدمت أيرلندا أولاً عبر تروي باروت من ركلة جزاء، ثم جاء الهدف الثاني بنيران صديقة بعد خطأ من ماتاي كوفار. لكن التشيك عادت عبر باتريك شيك من ركلة جزاء، ثم أدرك لاديسلاف كريتشي التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي.
وبعد استمرار التعادل في الوقت الإضافي، ابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب التشيكي بنتيجة "4-3"، ليكمل عقد النهائي.
وسينضم الفائز من هذه المواجهة إلى المجموعة الأولى في كأس العالم، إلى جانب
المكسيك
وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية.
