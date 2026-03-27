تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

الدنمارك والتشيك إلى النهائي.. مواجهة حاسمة على بطاقة المونديال

Lebanon 24
27-03-2026 | 03:00
A-
A+
الدنمارك والتشيك إلى النهائي.. مواجهة حاسمة على بطاقة المونديال
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بلغ منتخبا الدنمارك والتشيك نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026، بعد تجاوز مقدونيا الشمالية وأيرلندا توالياً، ليضربا موعداً فاصلاً يوم الثلاثاء 31 آذار في التشيك لحسم بطاقة التأهل.

وحسمت الدنمارك تأهلها بفوز واضح على مقدونيا الشمالية "4-0"، بعدما افتتح ميكيل دامسغارد التسجيل مطلع الشوط الثاني، قبل أن يضيف غوستاف إيساكسن هدفين متتاليين، ثم يختتم كريستيان نورغارد الرباعية من كرة ركنية نفذها كريستيان إريكسن.

أما التشيك، فاحتاجت إلى ركلات الترجيح لتخطي أيرلندا، بعد مباراة انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل "2-2". وتقدمت أيرلندا أولاً عبر تروي باروت من ركلة جزاء، ثم جاء الهدف الثاني بنيران صديقة بعد خطأ من ماتاي كوفار. لكن التشيك عادت عبر باتريك شيك من ركلة جزاء، ثم أدرك لاديسلاف كريتشي التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي.

وبعد استمرار التعادل في الوقت الإضافي، ابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب التشيكي بنتيجة "4-3"، ليكمل عقد النهائي.

وسينضم الفائز من هذه المواجهة إلى المجموعة الأولى في كأس العالم، إلى جانب المكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية.
Advertisement
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-03-27
Lebanon24
05:30 | 2026-03-27
Lebanon24
04:30 | 2026-03-27
Lebanon24
04:00 | 2026-03-27
Lebanon24
03:30 | 2026-03-27
Lebanon24
02:30 | 2026-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24