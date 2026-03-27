البوسنة تقلب المشهد في كارديف.. وتضرب موعداً مع إيطاليا

انتزع منتخب البوسنة والهرسك بطاقة العبور إلى نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، بعدما أطاح بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.



وبدأ أصحاب الأرض الطريق نحو النهائي بهدف حمل توقيع دانييل في الدقيقة 51، لكن الخبرة البوسنية حضرت في اللحظة الحاسمة، حين أعاد إدين دجيكو اللقاء إلى نقطة البداية قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق.



وفي الشوطين الإضافيين، حاول المنتخب أكثر من مرة حسم المواجهة، إلا أن الشباك بقيت عصية، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح.



هناك، بدت الأفضلية لويلز في البداية بعد تصدي الحارس دارلو لإحدى الركلات، لكن إهدار بيرنان ونيكو ركلتين متتاليتين بدّل المسار بالكامل لمصلحة البوسنة.



وحسم كريم ألبيجوفيتش، ابن الـ18 عاماً، الركلة الخامسة، مانحاً منتخب بلاده الفوز 4-2 في الترجيح، والتأهل إلى النهائي حيث سيواجه يوم الثلاثاء 31 آذار.



وسيلتحق الفائز من هذه المواجهة بالمجموعة الثانية في ، إلى جانب وقطر وكندا.

