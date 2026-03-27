رياضة
البوسنة تقلب المشهد في كارديف.. وتضرب موعداً مع إيطاليا
Lebanon 24
27-03-2026
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتزع منتخب البوسنة والهرسك بطاقة العبور إلى نهائي الملحق
الأوروبي
المؤهل لكأس العالم 2026، بعدما أطاح
ويلز
بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وبدأ أصحاب الأرض الطريق نحو النهائي بهدف حمل توقيع دانييل
جيمس
في الدقيقة 51، لكن الخبرة البوسنية حضرت في اللحظة الحاسمة، حين أعاد إدين دجيكو اللقاء إلى نقطة البداية قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق.
وفي الشوطين الإضافيين، حاول المنتخب
الويلزي
أكثر من مرة حسم المواجهة، إلا أن الشباك بقيت عصية، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح.
هناك، بدت الأفضلية لويلز في البداية بعد تصدي الحارس دارلو لإحدى الركلات، لكن إهدار بيرنان
جونسون
ونيكو
ويليامز
ركلتين متتاليتين بدّل المسار بالكامل لمصلحة البوسنة.
وحسم كريم ألبيجوفيتش، ابن الـ18 عاماً، الركلة الخامسة، مانحاً منتخب بلاده الفوز 4-2 في الترجيح، والتأهل إلى النهائي حيث سيواجه
إيطاليا
يوم الثلاثاء 31 آذار.
وسيلتحق الفائز من هذه المواجهة بالمجموعة الثانية في
كأس العالم
، إلى جانب
سويسرا
وقطر وكندا.
المجموعة الثانية
كأس العالم
الأوروبي
ويليامز
الويلزي
جونسون
ويليام
