Advertisement

تركيا على بعد خطوة من المونديال

27-03-2026 | 04:00
تركيا على بعد خطوة من المونديال
بلغ المنتخب التركي نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026، بعدما تفوق على ضيفه الروماني بهدف دون رد، ليبقي على حظوظه قائمة في العودة إلى العرس العالمي لأول مرة منذ نسخة 2002.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر الظهير الأيسر فردي كاديوغلو في الدقيقة 53، مانحاً منتخب بلاده بطاقة العبور إلى النهائي، حيث ينتظر الفائز من مواجهة كوسوفو وسلوفاكيا.

وبهذا الانتصار، واصلت تركيا مشوارها نحو استعادة حضورها المونديالي بعد غياب طويل، فيما أخفق المنتخب الروماني في إنهاء ابتعاده عن البطولة، المستمر منذ مونديال فرنسا 1998.

وسينضم المتأهل من هذا المسار إلى المجموعة الرابعة في النهائيات، إلى جانب الولايات المتحدة المضيفة وباراغواي وأستراليا.
Advertisement
