تركيا على بعد خطوة من المونديال

بلغ المنتخب نهائي المسار الثالث من الملحق المؤهل إلى 2026، بعدما تفوق على ضيفه الروماني بهدف دون رد، ليبقي على حظوظه قائمة في العودة إلى العرس العالمي لأول مرة منذ نسخة 2002.



وجاء هدف المباراة الوحيد عبر الظهير الأيسر فردي كاديوغلو في الدقيقة 53، مانحاً منتخب بلاده بطاقة العبور إلى النهائي، حيث ينتظر الفائز من مواجهة كوسوفو وسلوفاكيا.



وبهذا الانتصار، واصلت مشوارها نحو استعادة حضورها المونديالي بعد غياب طويل، فيما أخفق المنتخب الروماني في إنهاء ابتعاده عن البطولة، المستمر منذ مونديال 1998.



وسينضم المتأهل من هذا المسار إلى المجموعة الرابعة في النهائيات، إلى جانب المضيفة وباراغواي وأستراليا.

