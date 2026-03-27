أسعار صادمة.. تذاكر الأرجنتين وموريتانيا تشتعل بسبب ميسي

أثارت تذاكر مباراة وموريتانيا اهتماماً جماهيرياً واسعاً، في ظل اعتبارها واحدة من الفرص النادرة لمتابعة بقميص المنتخب على أرض بلاده.



وبحسب صحيفة "أولي" الأرجنتينية، شهدت الأسعار تفاوتاً كبيراً بحسب مواقع الجلوس في ملعب "لا بومبونيرا"، إذ تبدأ تذاكر المدرجات الشعبية من نحو "90 ألف بيزو"، أي ما يقارب "490 دولاراً"، فيما تصل بعض المنصات إلى "150 ألف بيزو"، أي حوالى "820 دولاراً"، إضافة إلى رسوم إدارية تقارب "13 ألف بيزو".



أما الفئات الأعلى، فتبلغ "330 ألف بيزو"، أي نحو "1800 دولار"، مع رسوم إضافية تصل إلى "16,500 بيزو"، في وقت تقرر فيه اعتماد التذاكر الرقمية بالكامل من دون استلام ورقي.



وتندرج هذه الخطوة ضمن ترتيبات تنظيمية تهدف إلى تسهيل دخول الجماهير وضمان سلاسة الحدث، مع توفير فئات متعددة من التذاكر.

