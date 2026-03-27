هل يودّع صلاح أوروبا؟ عرض من كاليفورنيا يقلب الطاولة على الجميع

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي سان دييغو (San Diego FC)، الوافد الجديد إلى الدوري الأمريكي (MLS)، في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، في صفقة وصفت بـ"الضخمة".



ويعود الاهتمام "الريدز" إلى ملكية النادي التي تعود لرجل الأعمال المصري محمد منصور، الذي يسعى لجعل صلاح "الوجه الدعائي والرياضي" الأول للنادي في انطلاقته المرتقبة.

ووفقاً للمعلومات، فإن النادي الأميركي مستعد لتقديم عرض مالي مغرٍ يتجاوز الرواتب التقليدية في الدوري، مستغلاً اقتراب نهاية عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وعدم التوصل لاتفاق رسمي بشأن التجديد حتى الآن.



وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه التكهنات حول مستقبل "الملك المصري"، مع وجود اهتمام موازٍ من أندية الدوري السعودي، إلا أن مشروع "منصور" في كاليفورنيا يطرح خياراً جديداً أمام صلاح للعب في بيئة عالمية مختلفة وبقيادة استثمارية .