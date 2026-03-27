أنشيلوتي "مستاء" رغم الأداء.. فرنسا تهزم البرازيل في قمة "جيليت" المثيرة

أثنى كارلو أنشيلوتي، لمنتخب ، على أداء لاعبيه في المباراة الودية المثيرة أمام منتخب ، لكنه أعرب عن استيائه وأسفه لقلة التركيز في الهجمات التي أسفرت عن هدفي الفريق المنافس.

وحقق المنتخب الفرنسي فوزاً على نظيره البرازيلي بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "جيليت" بالولايات المتحدة، ضمن استعدادات الطرفين لكأس العالم 2026.



وصرح أنشيلوتي عقب اللقاء بأنه لا يمكن الشعور بالسعادة عند الخسارة، مشيراً إلى أن النتيجة كشفت نقاط القوة والضعف، حيث افتقر الفريق لليقظة الكافية لمنع الهجمات المرتدة.

ورغم النقص العددي في صفوف فرنسا بعد طرد دايوت أوباميكانو، سجل هدفي "الديوك" كل من وهوجو إيكيتيكي، فيما سجل مدافع جليسون بريمر هدف البرازيل الوحيد.

وأكد أنشيلوتي في ختام حديثه أن المباراة أثبتت قدرة البرازيل على منافسة كبار العالم، مشدداً على عزمه القتال للفوز باللقب العالمي الصيف المقبل.



