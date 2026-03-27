تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
أنشيلوتي "مستاء" رغم الأداء.. فرنسا تهزم البرازيل في قمة "جيليت" المثيرة
Lebanon 24
27-03-2026
|
11:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثنى
الإيطالي
كارلو أنشيلوتي،
المدير الفني
لمنتخب
البرازيل
، على أداء لاعبيه في المباراة الودية المثيرة أمام منتخب
فرنسا
، لكنه أعرب عن استيائه وأسفه لقلة التركيز في الهجمات التي أسفرت عن هدفي الفريق المنافس.
وحقق المنتخب الفرنسي فوزاً على نظيره البرازيلي بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "جيليت" بالولايات المتحدة، ضمن استعدادات الطرفين لكأس العالم 2026.
وصرح أنشيلوتي عقب اللقاء بأنه لا يمكن الشعور بالسعادة عند الخسارة، مشيراً إلى أن النتيجة كشفت نقاط القوة والضعف، حيث افتقر الفريق لليقظة الكافية لمنع الهجمات المرتدة.
ورغم النقص العددي في صفوف فرنسا بعد طرد دايوت أوباميكانو، سجل هدفي "الديوك" كل من
كيليان مبابي
وهوجو إيكيتيكي، فيما سجل مدافع
يوفنتوس
جليسون بريمر هدف البرازيل الوحيد.
وأكد أنشيلوتي في ختام حديثه أن المباراة أثبتت قدرة البرازيل على منافسة كبار العالم، مشدداً على عزمه القتال للفوز باللقب العالمي الصيف المقبل.
Advertisement
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24