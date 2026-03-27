نجم الغولف تايغر وودز يتعرض لحادث انقلاب سيارة في فلوريدا

27-03-2026 | 17:22
أفادت شبكة «إيه بي سي نيوز»، نقلاً عن مكتب قائد الشرطة المحلية، بأن نجم الغولف تايغر وودز، المصنف الأول عالمياً سابقاً، تعرَّض لحادث انقلاب سيارة في فلوريدا، بعد ظُهر الجمعة.

وقالت «الشبكة» إن حالة اللاعب، البالغ من العمر 50 عاماً والحائز 15 لقباً في البطولات الكبرى، لم تتضح، على الفور.

ولم يردَّ مكتب قائد شرطة مارتن كاونتي، على الفور، على طلب للتعليق.

واتصلت «رويترز» بوكيل أعمال اللاعب، لكنها لم تتلق رداً، على الفور.

وتعرَّض وودز لحادث سير خطير في شباط 2021، مما أدى إلى إصابته بكسور خطيرة في ساقه اليمنى.

ويمتد تاريخ إصابات اللاعب المخضرم لأكثر من عقدين من الزمن، ويشمل خضوعه لعدة عمليات جراحية لاستئصال الغضروف القطني، وإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي وحالات تمزُّق في وتر العرقوب، إلى جانب إجراءات متنوعة على العمود الفقري ومشكلات مزمنة في الركبة اليسرى، وهي إصابات حدَّت، بشكل كبير، من خوضه مباريات تنافسية في السنوات الأخيرة.

كان وودز قد عاد، للتو، إلى المنافسة ليقود نادي جوبيتر لينكس للغولف في مباراة نهائي دوري الغولف داخل القاعات، وهو دوري حديث أسسه وودز وروري ماكلروي، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، في أول ظهور له منذ خروجه من بطولة بريطانيا المفتوحة 2024.

ولم يؤكد اللاعب الأميركي بعدُ ما إذا كان يعتزم المشاركة في بطولة الأساتذة لهذا العام، التي تبدأ في 9 نيسان المقبل بمدينة أوجستا.

مواضيع ذات صلة
حادث تصادم بين سيارتين وانقلاب إحداها على أوتوستراد الدامور باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة (التحكم المروري)
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 00:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. انقلاب سيارة مقابل ثكنة صربا
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 00:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إنقلاب سيارة على اتوستراد عدلون - النبي ساري
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 00:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مأساوي في مصر.. سيارة زفاف تنقلب ومصرع 3 أشخاص
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 00:56:35 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
11:34 | 2026-03-27
Lebanon24
08:40 | 2026-03-27
Lebanon24
05:30 | 2026-03-27
Lebanon24
04:30 | 2026-03-27
Lebanon24
04:00 | 2026-03-27
Lebanon24
03:30 | 2026-03-27
