مدرب الأرجنتين: مشاركة ميسي في كأس العالم لم تُحسم بعد

أكد مدرب منتخب سكالوني أن قرار مشاركة قائد الفريق في نهائيات المقبلة يبقى بيد اللاعب نفسه، في ظل الغموض الذي يحيط بموقفه من خوض البطولة.

ولم يحسم ، البالغ 38 عاماً، قراره بشأن المشاركة في النسخة المقبلة التي تستضيفها وكندا والمكسيك، رغم اقتراب موعدها، وذلك قبل خوض المنتخب مباراتين وديتين أمام وزامبيا.

وفي مؤتمر صحافي، قال سكالوني إن القرار “يخص ميسي أكثر”، مضيفاً: “سأفعل أي شيء لضمان مشاركته، وأعتقد أنه يجب أن يكون حاضراً من أجل ، لكنني لست من يقرر، فالأمر يعتمد على حالته الذهنية والبدنية”.

وأشار إلى أن رغبة مشاركة ميسي لا تقتصر على الجماهير الأرجنتينية فقط، بل تمتد إلى عشاق كرة القدم حول العالم، لافتاً في الوقت نفسه إلى التحدي الذي قد يواجهه كمدرب في حال قرر اللاعب المشاركة، خصوصاً في ما يتعلق بمدة مشاركته في المباريات.

وختم سكالوني بالتأكيد على رغبته في وجود ميسي ضمن التشكيلة، لكنه شدد على أن القرار النهائي يعود للنجم الأرجنتيني.