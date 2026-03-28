مدرب الأرجنتين: مشاركة ميسي في كأس العالم لم تُحسم بعد

أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن قرار مشاركة قائد الفريق ليونيل ميسي في نهائيات كأس العالم المقبلة يبقى بيد اللاعب نفسه، في ظل الغموض الذي يحيط بموقفه من خوض البطولة.
ولم يحسم ميسي، البالغ 38 عاماً، قراره بشأن المشاركة في النسخة المقبلة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، رغم اقتراب موعدها، وذلك قبل خوض المنتخب مباراتين وديتين أمام موريتانيا وزامبيا.
وفي مؤتمر صحافي، قال سكالوني إن القرار “يخص ميسي أكثر”، مضيفاً: “سأفعل أي شيء لضمان مشاركته، وأعتقد أنه يجب أن يكون حاضراً من أجل كرة القدم، لكنني لست من يقرر، فالأمر يعتمد على حالته الذهنية والبدنية”.
وأشار إلى أن رغبة مشاركة ميسي لا تقتصر على الجماهير الأرجنتينية فقط، بل تمتد إلى عشاق كرة القدم حول العالم، لافتاً في الوقت نفسه إلى التحدي الذي قد يواجهه كمدرب في حال قرر اللاعب المشاركة، خصوصاً في ما يتعلق بمدة مشاركته في المباريات.
وختم سكالوني بالتأكيد على رغبته في وجود ميسي ضمن التشكيلة، لكنه شدد على أن القرار النهائي يعود للنجم الأرجنتيني.