رياضة

مدرب الأرجنتين: مشاركة ميسي في كأس العالم لم تُحسم بعد

Lebanon 24
28-03-2026 | 00:00
مدرب الأرجنتين: مشاركة ميسي في كأس العالم لم تُحسم بعد
أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن قرار مشاركة قائد الفريق ليونيل ميسي في نهائيات كأس العالم المقبلة يبقى بيد اللاعب نفسه، في ظل الغموض الذي يحيط بموقفه من خوض البطولة.

ولم يحسم ميسي، البالغ 38 عاماً، قراره بشأن المشاركة في النسخة المقبلة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، رغم اقتراب موعدها، وذلك قبل خوض المنتخب مباراتين وديتين أمام موريتانيا وزامبيا.

وفي مؤتمر صحافي، قال سكالوني إن القرار “يخص ميسي أكثر”، مضيفاً: “سأفعل أي شيء لضمان مشاركته، وأعتقد أنه يجب أن يكون حاضراً من أجل كرة القدم، لكنني لست من يقرر، فالأمر يعتمد على حالته الذهنية والبدنية”.

وأشار إلى أن رغبة مشاركة ميسي لا تقتصر على الجماهير الأرجنتينية فقط، بل تمتد إلى عشاق كرة القدم حول العالم، لافتاً في الوقت نفسه إلى التحدي الذي قد يواجهه كمدرب في حال قرر اللاعب المشاركة، خصوصاً في ما يتعلق بمدة مشاركته في المباريات.

وختم سكالوني بالتأكيد على رغبته في وجود ميسي ضمن التشكيلة، لكنه شدد على أن القرار النهائي يعود للنجم الأرجنتيني.

مواضيع ذات صلة
وزير الرياضة الإيراني يستبعد مشاركة بلاده في كأس العالم
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 10:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم في أميركا
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 10:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إنفانتينو يحسم الجدل.. كأس العالم 2026 في موعده وبمشاركة 48 منتخباً
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 10:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار صادمة.. تذاكر الأرجنتين وموريتانيا تشتعل بسبب ميسي
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 10:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:22 | 2026-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:34 | 2026-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
