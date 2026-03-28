رياضة

ثياو يتمسك باللقب.. السنغال: نحن أبطال إفريقيا

Lebanon 24
28-03-2026 | 10:23
ثياو يتمسك باللقب.. السنغال: نحن أبطال إفريقيا
شدد بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، على أن فريقه لا يزال بطل إفريقيا، رغم قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سحب اللقب وإعلانه من نصيب المغرب.

ويستعد المنتخب السنغالي لمواجهة بيرو عند السادسة مساء اليوم السبت على استاد "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يرتقب أن يحتفل "أسود التيرانغا" باللقب مع جماهيرهم قبل انطلاق المباراة.

وقال ثياو في المؤتمر الصحافي: "الجميع يعلم أننا أبطال إفريقيا".

وعن شعوره بعد قرار سحب اللقب، أكد: "أركز على عملي، والأهم بالنسبة لي هو عدم تشتيت الانتباه. الجميع يعلم أننا أبطال إفريقيا".

وأضاف: "سنواصل العمل بجد من أجل الفوز بمزيد من الألقاب، لأننا نؤمن أن البطولات تُحسم على أرض الملعب، وهذا ما فعلناه. نحن أبطال إفريقيا".

من جهته، قال إدريسا غانا غيي، لاعب إيفرتون ومنتخب السنغال: "كلاعبين، لا يمكن لأحد أن يعوض المشاعر الجياشة التي عشناها".

وتابع: "شاركنا في 4 نسخ من كأس الأمم الإفريقية، وبلغنا النهائي في كل مرة، وتوجنا باللقب مرتين. هذه النتائج لم تأت من فراغ، بل هي ثمرة جهد بلد بأكمله".

وختم بالقول: "استحققنا أن نكون أبطال إفريقيا على أرض الملعب، وسنحاول فعل الأمر نفسه خارج الملعب، وسنواصل الكفاح".

وكان مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين في المغرب، قد هدد الاتحاد السنغالي ببيان طالب فيه بعدم إقامة احتفال للمنتخب السنغالي بلقب كأس أمم إفريقيا 2025.

كما سبق أن أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قبول استئناف الاتحاد السنغالي ضد قرار "كاف" منح اللقب للمغرب.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال ومنحه رسميا لمنتخب المغرب.
مواضيع ذات صلة
نجوم السنغال يسخرون من منح لقب "أمم أفريقيا 2025" للمغرب
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الترجي الرياضي التونسي يحسم تأهله في أبطال أفريقيا لربع النهائي
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24
دوري أبطال أفريقيا: تعادل عادل للأهلي وفوز ثمين للجيش الملكي
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاسوب العملاق يتوقع نتائج دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.. وهذا الفريق سيفوز باللقب
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:35:45 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
11:36 | 2026-03-28
Lebanon24
10:30 | 2026-03-28
Lebanon24
10:29 | 2026-03-28
Lebanon24
08:32 | 2026-03-28
Lebanon24
05:00 | 2026-03-28
Lebanon24
02:00 | 2026-03-28
