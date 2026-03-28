ثياو يتمسك باللقب.. السنغال: نحن أبطال إفريقيا

شدد بابي ثياو، لمنتخب السنغال، على أن فريقه لا يزال بطل إفريقيا، رغم قرار الاتحاد الإفريقي "كاف" سحب اللقب وإعلانه من نصيب .



ويستعد المنتخب السنغالي لمواجهة بيرو عند السادسة مساء اليوم السبت على استاد "دو فرانس" في ، حيث يرتقب أن يحتفل "أسود التيرانغا" باللقب مع جماهيرهم قبل انطلاق المباراة.



وقال ثياو في المؤتمر الصحافي: "الجميع يعلم أننا أبطال إفريقيا".



وعن شعوره بعد قرار سحب اللقب، أكد: "أركز على عملي، والأهم بالنسبة لي هو عدم تشتيت الانتباه. الجميع يعلم أننا أبطال إفريقيا".



وأضاف: "سنواصل العمل بجد من أجل الفوز بمزيد من الألقاب، لأننا نؤمن أن البطولات تُحسم على أرض الملعب، وهذا ما فعلناه. نحن أبطال إفريقيا".



، قال إدريسا غانا غيي، لاعب إيفرتون ومنتخب السنغال: "كلاعبين، لا يمكن لأحد أن يعوض المشاعر الجياشة التي عشناها".



وتابع: "شاركنا في 4 نسخ من كأس الأمم الإفريقية، وبلغنا النهائي في كل مرة، وتوجنا باللقب مرتين. هذه النتائج لم تأت من فراغ، بل هي ثمرة جهد بلد بأكمله".



وختم بالقول: "استحققنا أن نكون أبطال إفريقيا على أرض الملعب، وسنحاول فعل الأمر نفسه خارج الملعب، وسنواصل الكفاح".



وكان مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين في المغرب، قد هدد الاتحاد السنغالي ببيان طالب فيه بعدم إقامة احتفال للمنتخب السنغالي بلقب كأس أمم إفريقيا 2025.



كما سبق أن أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قبول استئناف الاتحاد السنغالي ضد قرار "كاف" منح اللقب للمغرب.



وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال ومنحه رسميا لمنتخب المغرب.

