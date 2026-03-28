اتحاد جدة يكشف موعد خضوع دومبيا لجراحة الرباط الصليبي

كشف نادي موعد خضوع لاعبه المالي محمدو دومبيا لعملية جراحية، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الخلود في نصف خادم الشريفين.



وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي أن دومبيا سيجري جراحة في الرباط الصليبي الأمامي يوم الخميس المقبل في مدينة .



وأشار الاتحاد إلى أن اللاعب يواصل حالياً برنامجه التأهيلي داخل النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول، ضمن التحضيرات التي تسبق العملية.

