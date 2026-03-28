إنتر ميامي يكرّم ميسي.. مدرج جديد يحمل اسمه

ميامي الأميركي إطلاق اسم " " على أحد مدرجات ملعبه الجديد، المنتظر افتتاحه خلال أقل من 10 أيام، ويحمل اسم "إن يو ستيديوم".



ويأتي هذا التكريم بعدما قاد النجم الأرجنتيني، البالغ 38 عاماً، الفريق إلى حصد 4 ألقاب منذ انضمامه، أبرزها لقب الدوري الأميركي للمرة الأولى في تاريخ النادي، إلى جانب المشاركة في للأندية.



كما أصبح الهداف التاريخي للنادي برصيد 82 هدفاً، فضلاً عن تقديمه 53 تمريرة حاسمة.



وقال إنتر ميامي: "عادة ما ترتبط لحظات التكريم بالماضي والذكريات، لكن هذه المرة مختلفة، لأنها تنبع من الحاضر".



وأضاف: "الأمر يتعلق بالشعور الذي يتجدد كلما دخل ليو إلى أرض الملعب".



وتابع: "تكريم شخص ما لا يعني دائماً استعادة ما مضى، بل أحياناً إدراك أنك تعيش لحظة استثنائية".



ومن المقرر أن يخوض إنتر ميامي أول مباراة رسمية على ملعبه الجديد يوم 4 أبريل "نيسان" المقبل أمام .



ويعد هذا ثاني مدرج يحمل اسم " ميسي" بعد نادي نيويلز أولد بويز الأرجنتيني.



وسجل ميسي 3 أهداف خلال أول 5 جولات من الدوري الأميركي.

Advertisement