|
رياضة
إنتر ميامي يكرّم ميسي.. مدرج جديد يحمل اسمه
28-03-2026
|
08:32
أعلن نادي
إنتر
ميامي الأميركي إطلاق اسم "
ليونيل ميسي
" على أحد مدرجات ملعبه الجديد، المنتظر افتتاحه خلال أقل من 10 أيام، ويحمل اسم "إن يو ستيديوم".
ويأتي هذا التكريم بعدما قاد النجم الأرجنتيني، البالغ 38 عاماً، الفريق إلى حصد 4 ألقاب منذ انضمامه، أبرزها لقب الدوري الأميركي للمرة الأولى في تاريخ النادي، إلى جانب المشاركة في
كأس العالم
للأندية.
كما أصبح
ميسي
الهداف التاريخي للنادي برصيد 82 هدفاً، فضلاً عن تقديمه 53 تمريرة حاسمة.
وقال إنتر ميامي: "عادة ما ترتبط لحظات التكريم بالماضي والذكريات، لكن هذه المرة مختلفة، لأنها تنبع من الحاضر".
وأضاف: "الأمر يتعلق بالشعور الذي يتجدد كلما دخل ليو إلى أرض الملعب".
وتابع: "تكريم شخص ما لا يعني دائماً استعادة ما مضى، بل أحياناً إدراك أنك تعيش لحظة استثنائية".
ومن المقرر أن يخوض إنتر ميامي أول مباراة رسمية على ملعبه الجديد يوم 4 أبريل "نيسان" المقبل أمام
أوستن
.
ويعد هذا ثاني مدرج يحمل اسم "
ليونيل
ميسي" بعد نادي نيويلز أولد بويز الأرجنتيني.
وسجل ميسي 3 أهداف خلال أول 5 جولات من الدوري الأميركي.
