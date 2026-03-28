الهلال يتحرك آسيوياً.. طلب لرفع إيقاف نونيز

تقدّم نادي السعودي بخطاب رسمي إلى الاتحاد الآسيوي ، طالب فيه بإسقاط عقوبة إيقاف مهاجمه الأوروغوياني داروين نونيز، من أجل تمكينه من خوض مواجهة السد في ثمن نهائي أبطال للنخبة.



ويغيب نونيز عن المباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إلا أن إدارة الهلال استندت في طلبها إلى تعديل نظام دور الـ16، بعدما جرى دمجه مع الأدوار النهائية التي تستضيفها جدة الشهر المقبل.



كما أشارت تقارير إلى أن إقامة مواجهات من مباراة واحدة بدلاً من نظام الذهاب والإياب رفعت من تأثير غياب اللاعبين الموقوفين، وهو ما دفع الهلال إلى المطالبة بإسقاط العقوبة.



ومن المقرر أن يلتقي الهلال مع السد يوم 13 "نيسان" في جدة، على أن يواجه المتأهل منهما فريق فيسل كوبي الياباني في ربع النهائي.

