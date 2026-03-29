روبرتسون: أخبرت صلاح من يتفوق عليه

اختار اللاعب الإسكتلندي آندي روبرتسون مدافع فريق الإنكليزي اللاعب الأفضل في تاريخ النادي، في وقت يقترب فيه زميله من نهاية مشواره مع " ".

وقال آندي روبرتسون في تصريحات نقلتها شبكة ليفربول ، إن صلاح يعد من أعظم لاعبي النادي، لكنه أشار إلى وجود اسم آخر يتفوق عليه في هذا السياق.



وقال الظهير الإسكتلندي: "أعتقد أن صلاح بلا شك أحد أعظم اللاعبين، لكنني أخبرته في كثير من الأحيان أن هناك من يتفوق عليه، وهو السير كيني دالغليش"، مؤكدا أنه يضع مواطنه الإسكتلندي في المرتبة الأولى، رغم تقديره الكبير لما قدمه "الملك المصري" بقميص النادي.

وأضاف آندي روبرتسون: "أن يذكر اسم صلاح ضمن قائمة تضم أساطير كبار مثل ستيفن جيرارد وإيان راش، فهذا في حد ذاته إنجاز كبير يعكس ما قدمه مع الفريق على مدار السنوات الماضية". (روسيا اليوم)