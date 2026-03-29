بعد اصابته.. منتخب إسبانيا يخسر لاعب أرسنال أمام مصر

أعلن أن لاعب خط الوسط تعرض لإصابة في الركبة ليغادر معسكر المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة مصر ودياً يوم الثلاثاء استعداداً لكأس العالم 2026.



وشارك لاعب وسط (27 عاماً) من على مقاعد البدلاء في فوز 3-صفر على ودياً يوم الجمعة الماضي.



وقال الاتحاد الإسباني للعبة في بيان: غادر مارتن زوبيمندي معسكر منتخب إسبانيا بسبب شعوره بآلام في ركبته اليمنى. لتجنب أي مخاطر ولحماية صحة اللاعب تقرر استبعاده من التشكيلة.

وأضاف الاتحاد إن الجهاز الطبي لأرسنال حصل على المعلومات كافة المتعلقة بحالة اللاعب الذي شارك في 44 مباراة في مختلف المسابقات مع فريقه المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز.



ويعد زوبيمندي لاعباً رئيسياً في تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا منذ انضمامه إلى النادي اللندني في الصيف الماضي قادماً من سوسييداد.