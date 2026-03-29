رياضة

توتنهام ينفصل عن مدربه المؤقت تيودور بالتراضي

Lebanon 24
29-03-2026 | 14:05
توتنهام ينفصل عن مدربه المؤقت تيودور بالتراضي
غادر إيغور تيودور، مدرب توتنهام هوتسبير المؤقت، منصبه يوم الأحد بعد أن أعلن النادي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن اتفاق ودي بينهما لإنهاء التعاقد، وذلك في ظل تقدم الفريق اللندني بنقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

وكان تيودور قد تم تعيينه مدرباً مؤقتاً حتى نهاية الموسم بعد إقالة توماس فرانك في شباط.
وخسر توتنهام خمس مباريات من أصل سبع تحت قيادة المدرب الكرواتي، ليحتل المركز 17 في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد 31 مباراة، كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد أتلتيكو مدريد.

وقال توتنهام في بيان: نؤكد أنه تم الاتفاق بالتراضي على رحيل المدرب إيغور تيودور عن النادي بأثر فوري. نعرب عن أسفنا لفقدان إيغور مؤخراً، ونقدم له ولأسرته دعمنا في هذا الوقت العصيب.

وتوفي والد تيودور، ماريو، في وقت سابق من هذا الشهر، وقد تم إبلاغ المدرب بالخبر بعد خسارة توتنهام 3-0 على أرضه أمام نوتنغهام فورست.
مواضيع ذات صلة
بعد ثمانية أشهر من توليه المسؤولية.. توتنهام يقيل مدربه
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إيسنا عن مجلس صيانة الدستور الإيراني: ولاية مجلس القيادة المؤقت انتهت فعليا مع تعيين المرشد
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مانشستر يونايتد يدفع "ثمناً باهظاً" للتخلص من مدربه البرتغالي
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مدرب "ليفربول" عن محمد صلاح: أتوقّع أنّ يتخطّى جيرارد
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-03-29
Lebanon24
12:03 | 2026-03-29
Lebanon24
10:27 | 2026-03-29
Lebanon24
08:40 | 2026-03-29
Lebanon24
04:33 | 2026-03-29
Lebanon24
02:25 | 2026-03-29
