تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
12
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
2
o
بشري
8
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
رياضة
توتنهام ينفصل عن مدربه المؤقت تيودور بالتراضي
Lebanon 24
29-03-2026
|
14:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
غادر
إيغور
تيودور، مدرب
توتنهام هوتسبير
المؤقت، منصبه
يوم الأحد
بعد أن أعلن النادي اللندني المنافس في
الدوري الإنجليزي الممتاز
، عن اتفاق ودي بينهما لإنهاء التعاقد، وذلك في ظل تقدم الفريق اللندني بنقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.
وكان تيودور قد تم تعيينه مدرباً مؤقتاً حتى نهاية الموسم بعد إقالة توماس
فرانك
في شباط.
وخسر
توتنهام
خمس مباريات من أصل سبع تحت قيادة المدرب الكرواتي، ليحتل المركز 17 في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد 31 مباراة، كما ودع
دوري أبطال أوروبا
من دور الستة عشر على يد
أتلتيكو مدريد
.
وقال توتنهام في بيان: نؤكد أنه تم الاتفاق بالتراضي على رحيل المدرب إيغور تيودور عن النادي بأثر فوري. نعرب عن أسفنا لفقدان إيغور مؤخراً، ونقدم له ولأسرته دعمنا في هذا الوقت العصيب.
وتوفي والد تيودور، ماريو، في وقت سابق من هذا الشهر، وقد تم إبلاغ المدرب بالخبر بعد خسارة توتنهام 3-0 على أرضه أمام نوتنغهام فورست.
بعد ثمانية أشهر من توليه المسؤولية.. توتنهام يقيل مدربه
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24