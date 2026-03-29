توتنهام ينفصل عن مدربه المؤقت تيودور بالتراضي

غادر تيودور، مدرب المؤقت، منصبه بعد أن أعلن النادي اللندني المنافس في ، عن اتفاق ودي بينهما لإنهاء التعاقد، وذلك في ظل تقدم الفريق اللندني بنقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.



وكان تيودور قد تم تعيينه مدرباً مؤقتاً حتى نهاية الموسم بعد إقالة توماس في شباط.

وخسر خمس مباريات من أصل سبع تحت قيادة المدرب الكرواتي، ليحتل المركز 17 في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد 31 مباراة، كما ودع من دور الستة عشر على يد .



وقال توتنهام في بيان: نؤكد أنه تم الاتفاق بالتراضي على رحيل المدرب إيغور تيودور عن النادي بأثر فوري. نعرب عن أسفنا لفقدان إيغور مؤخراً، ونقدم له ولأسرته دعمنا في هذا الوقت العصيب.



وتوفي والد تيودور، ماريو، في وقت سابق من هذا الشهر، وقد تم إبلاغ المدرب بالخبر بعد خسارة توتنهام 3-0 على أرضه أمام نوتنغهام فورست.