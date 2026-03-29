"كاف" يعلن زيادة منتخبات كأس أفريقيا إلى 28 فريقاً

أعلن رئيس "كاف"، باتريس موتسيبي، ، عن زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس أمم من 24 إلى 28 فريقاً.



جاء هذا الإعلان المفاجئ خلال عقب اجتماع ، حيث وصفه موتسيبي بأنه دليل على الاتحاد بتقديم كرة قدم عالمية المستوى، مع عودة أفضل اللاعبين الأفارقة من جميع أنحاء العالم للمنافسة على مستوى القارة.



لكنه لم يوضح آلية تطبيق الذي يضم أربعة فرق إضافية، ولا موعد تطبيقه.

وشهدت النسخ الأربع الأخيرة من نهائيات كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 فريقاً، بعد أن كانت 16 فريقاً في نسخة 2019.



وأكد موتسيبي أن نهائيات 2027 ستقام في موعدها المحدد في كينيا وتنزانيا وأوغندا.



وستقام بطولة أخرى لكأس أمم أفريقيا عام 2028، وبعدها ستقام البطولة الأبرز في القارة كل أربع سنوات.