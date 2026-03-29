رياضة
"كاف" يعلن زيادة منتخبات كأس أفريقيا إلى 28 فريقاً
Lebanon 24
29-03-2026
|
16:00
أعلن رئيس
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
"كاف"، باتريس موتسيبي،
يوم الأحد
، عن زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس أمم
أفريقيا
من 24 إلى 28 فريقاً.
جاء هذا الإعلان المفاجئ خلال
مؤتمر صحفي
عقب اجتماع
اللجنة التنفيذية
، حيث وصفه موتسيبي بأنه دليل على
التزام
الاتحاد بتقديم كرة قدم عالمية المستوى، مع عودة أفضل اللاعبين الأفارقة من جميع أنحاء العالم للمنافسة على مستوى القارة.
لكنه لم يوضح آلية تطبيق
النظام الجديد
الذي يضم أربعة فرق إضافية، ولا موعد تطبيقه.
وشهدت النسخ الأربع الأخيرة من نهائيات كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 فريقاً، بعد أن كانت 16 فريقاً في نسخة 2019.
وأكد موتسيبي أن نهائيات 2027 ستقام في موعدها المحدد في كينيا وتنزانيا وأوغندا.
وستقام بطولة أخرى لكأس أمم أفريقيا عام 2028، وبعدها ستقام البطولة الأبرز في القارة كل أربع سنوات.
