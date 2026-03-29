سقط من مدرجات ملعب افتتاح كأس العالم 2026.. تفاصيل تكشف للمرة الاولى

لقي مشجع كرة قدم مصرعه بشكل مأساوي في الشهير مساء السبت إثر سقوطه من ارتفاع شاهق أثناء محاولته القفز بين المدرجات قبل مباراة الودية مع .



واستضاف الملعب، المعروف باسم "إستاديو بانورتي" لأسباب تتعلق بالرعاية، أول مباراة له منذ خضوعه لعمليات تجديد واسعة النطاق استعداداً لمنافسات .



وشابت المباراة حادثة مأساوية عندما حاول رجل القفز من المدرج الثاني المخصص لكبار الشخصيات إلى المدرج الأول، بحسب وكالة .



وسقط الرجل إلى بالطابق الأرضي للملعب أثناء تسلقه الجدار الخارجي، قدمت له فرق الإسعافات الأولية بعد سقوطه، لكنه فارق الحياة.

وأفاد مسؤولون أمنيون في مكسيكو سيتي لاحقاً أن الرجل كان في حالة سكر.



وصرح لمدينة مكسيكو في بيان نشر على موقع إكس بما يلي: يعرب مكتب لمدينة مكسيكو عن أسفه الشديد لوفاة شخص يوم السبت 28 آذار داخل ملعب بانورتي، قبل انطلاق المباراة الودية للمنتخب المكسيكي.



وأضاف: منذ البداية، حضر مسؤولون من مكتب المدعي العام، وخبراء ، وضباط من شرطة التحقيقات إلى موقع الحادث لبدء التحقيقات اللازمة، وتم تطويق المنطقة، وتأمين موقع الحادث، وجمع الأدلة من قبل خبراء متخصصين في علم الأدلة الجنائية والتصوير والطب الشرعي.

وتابع البيان: علاوة على ذلك، يجري حالياً تحليل لقطات كاميرات المراقبة من الملعب ومداخله، بالإضافة إلى جمع إفادات من الأشخاص الذين كانوا في موقع الحادث، بهدف إعادة بناء تسلسل الأحداث بدقة وتحديد المسؤولية المحتملة. وبالمثل، تجري إجراءات التشريح القانونية لتحديد سبب الوفاة بدقة، بالإضافة إلى الحالة الصحية للشخص وقت سقوطه.



وعلى الرغم من الحادثة المأساوية، أقيمت المباراة الودية وانتهت بالتعادل السلبي 0-0.