|
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
رياضة
سقط من مدرجات ملعب افتتاح كأس العالم 2026.. تفاصيل تكشف للمرة الاولى
Lebanon 24
29-03-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي مشجع كرة قدم مصرعه بشكل مأساوي في
ملعب أزتيكا
الشهير مساء السبت إثر سقوطه من ارتفاع شاهق أثناء محاولته القفز بين المدرجات قبل مباراة
المكسيك
الودية مع
البرتغال
.
واستضاف الملعب، المعروف باسم "إستاديو بانورتي" لأسباب تتعلق بالرعاية، أول مباراة له منذ خضوعه لعمليات تجديد واسعة النطاق استعداداً لمنافسات
كأس العالم
.
وشابت المباراة حادثة مأساوية عندما حاول رجل القفز من المدرج الثاني المخصص لكبار الشخصيات إلى المدرج الأول، بحسب وكالة
رويترز
.
وسقط الرجل إلى
موقف السيارات
بالطابق الأرضي للملعب أثناء تسلقه الجدار الخارجي، قدمت له فرق الإسعافات الأولية بعد سقوطه، لكنه فارق الحياة.
وأفاد مسؤولون أمنيون في مكسيكو سيتي لاحقاً أن الرجل كان في حالة سكر.
وصرح
مكتب المدعي العام
لمدينة مكسيكو في بيان نشر على موقع إكس بما يلي: يعرب مكتب
المدعي العام
لمدينة مكسيكو عن أسفه الشديد لوفاة شخص يوم السبت 28 آذار داخل ملعب بانورتي، قبل انطلاق المباراة الودية للمنتخب المكسيكي.
وأضاف: منذ البداية، حضر مسؤولون من مكتب المدعي العام، وخبراء
الطب الشرعي
، وضباط من شرطة التحقيقات إلى موقع الحادث لبدء التحقيقات اللازمة، وتم تطويق المنطقة، وتأمين موقع الحادث، وجمع الأدلة من قبل خبراء متخصصين في علم الأدلة الجنائية والتصوير والطب الشرعي.
وتابع البيان: علاوة على ذلك، يجري حالياً تحليل لقطات كاميرات المراقبة من الملعب ومداخله، بالإضافة إلى جمع إفادات من الأشخاص الذين كانوا في موقع الحادث، بهدف إعادة بناء تسلسل الأحداث بدقة وتحديد المسؤولية المحتملة. وبالمثل، تجري إجراءات التشريح القانونية لتحديد سبب الوفاة بدقة، بالإضافة إلى الحالة الصحية للشخص وقت سقوطه.
وعلى الرغم من الحادثة المأساوية، أقيمت المباراة الودية وانتهت بالتعادل السلبي 0-0.
مواضيع ذات صلة
خطط لاستهداف طائرة السيسي.. تفاصيل تكشف للمرة الاولى
Lebanon 24
خطط لاستهداف طائرة السيسي.. تفاصيل تكشف للمرة الاولى
30/03/2026 11:03:00
30/03/2026 11:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الاولى.. هكذا حاولت اسرائيل اغتيال علي شمخاني
Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الاولى.. هكذا حاولت اسرائيل اغتيال علي شمخاني
30/03/2026 11:03:00
30/03/2026 11:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الشورى الايراني: تم استهداف المقاتلة الأميركية "f35" للمرة الأولى في العالم
Lebanon 24
رئيس مجلس الشورى الايراني: تم استهداف المقاتلة الأميركية "f35" للمرة الأولى في العالم
30/03/2026 11:03:00
30/03/2026 11:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تكشف للمرة الاولى عن منفذ الهجوم على المسجد في باكستان
Lebanon 24
معلومات تكشف للمرة الاولى عن منفذ الهجوم على المسجد في باكستان
30/03/2026 11:03:00
30/03/2026 11:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
سينر يضم ميامي إلى إنديان ويلز.. ويحقق "ثنائية الشمس" بلا خسارة مجموعة
Lebanon 24
سينر يضم ميامي إلى إنديان ويلز.. ويحقق "ثنائية الشمس" بلا خسارة مجموعة
03:59 | 2026-03-30
30/03/2026 03:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالمر غير مرتاح في تشيلسي.. والانفصال الصيفي يدخل الحسابات
Lebanon 24
بالمر غير مرتاح في تشيلسي.. والانفصال الصيفي يدخل الحسابات
00:47 | 2026-03-30
30/03/2026 12:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب السودان وليسوتو إلى مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2027
Lebanon 24
جنوب السودان وليسوتو إلى مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2027
00:38 | 2026-03-30
30/03/2026 12:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تواصل التألق.. ثلاثية في شباك كولومبيا ودوي يخطف الأضواء
Lebanon 24
فرنسا تواصل التألق.. ثلاثية في شباك كولومبيا ودوي يخطف الأضواء
00:37 | 2026-03-30
30/03/2026 12:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أرسنال يتحرك نحو تريسولدي.. موهبة هجومية على رادار أرتيتا
Lebanon 24
أرسنال يتحرك نحو تريسولدي.. موهبة هجومية على رادار أرتيتا
00:35 | 2026-03-30
30/03/2026 12:35:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
حركة لافتة في سوق العقارات في الضاحية
Lebanon 24
حركة لافتة في سوق العقارات في الضاحية
05:16 | 2026-03-29
29/03/2026 05:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من أفيخاي أدرعي... إنذار "عاجل" و"خطير"
Lebanon 24
من أفيخاي أدرعي... إنذار "عاجل" و"خطير"
05:13 | 2026-03-29
29/03/2026 05:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. وفاة رئيس عربي سابق (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. وفاة رئيس عربي سابق (صورة)
06:12 | 2026-03-29
29/03/2026 06:12:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير عن دبابات إسرائيل في لبنان.. إقرأوا ما كُشف
Lebanon 24
تقرير عن دبابات إسرائيل في لبنان.. إقرأوا ما كُشف
14:00 | 2026-03-29
29/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "التهديدات"... رسالة عاجلة من الجامعة الأميركيّة في بيروت إلى طلابها
Lebanon 24
بعد "التهديدات"... رسالة عاجلة من الجامعة الأميركيّة في بيروت إلى طلابها
08:47 | 2026-03-29
29/03/2026 08:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
03:59 | 2026-03-30
سينر يضم ميامي إلى إنديان ويلز.. ويحقق "ثنائية الشمس" بلا خسارة مجموعة
00:47 | 2026-03-30
بالمر غير مرتاح في تشيلسي.. والانفصال الصيفي يدخل الحسابات
00:38 | 2026-03-30
جنوب السودان وليسوتو إلى مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2027
00:37 | 2026-03-30
فرنسا تواصل التألق.. ثلاثية في شباك كولومبيا ودوي يخطف الأضواء
00:35 | 2026-03-30
أرسنال يتحرك نحو تريسولدي.. موهبة هجومية على رادار أرتيتا
16:00 | 2026-03-29
"كاف" يعلن زيادة منتخبات كأس أفريقيا إلى 28 فريقاً
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
04:09 | 2026-03-27
30/03/2026 11:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
00:56 | 2026-03-22
30/03/2026 11:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
01:40 | 2026-03-20
30/03/2026 11:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
