Advertisement

رياضة

سقط من مدرجات ملعب افتتاح كأس العالم 2026.. تفاصيل تكشف للمرة الاولى

Lebanon 24
29-03-2026 | 23:00
سقط من مدرجات ملعب افتتاح كأس العالم 2026.. تفاصيل تكشف للمرة الاولى
لقي مشجع كرة قدم مصرعه بشكل مأساوي في ملعب أزتيكا الشهير مساء السبت إثر سقوطه من ارتفاع شاهق أثناء محاولته القفز بين المدرجات قبل مباراة المكسيك الودية مع البرتغال.

واستضاف الملعب، المعروف باسم "إستاديو بانورتي" لأسباب تتعلق بالرعاية، أول مباراة له منذ خضوعه لعمليات تجديد واسعة النطاق استعداداً لمنافسات كأس العالم.

وشابت المباراة حادثة مأساوية عندما حاول رجل القفز من المدرج الثاني المخصص لكبار الشخصيات إلى المدرج الأول، بحسب وكالة رويترز.

وسقط الرجل إلى موقف السيارات بالطابق الأرضي للملعب أثناء تسلقه الجدار الخارجي، قدمت له فرق الإسعافات الأولية بعد سقوطه، لكنه فارق الحياة.
وأفاد مسؤولون أمنيون في مكسيكو سيتي لاحقاً أن الرجل كان في حالة سكر.

وصرح مكتب المدعي العام لمدينة مكسيكو في بيان نشر على موقع إكس بما يلي: يعرب مكتب المدعي العام لمدينة مكسيكو عن أسفه الشديد لوفاة شخص يوم السبت 28 آذار داخل ملعب بانورتي، قبل انطلاق المباراة الودية للمنتخب المكسيكي.

وأضاف: منذ البداية، حضر مسؤولون من مكتب المدعي العام، وخبراء الطب الشرعي، وضباط من شرطة التحقيقات إلى موقع الحادث لبدء التحقيقات اللازمة، وتم تطويق المنطقة، وتأمين موقع الحادث، وجمع الأدلة من قبل خبراء متخصصين في علم الأدلة الجنائية والتصوير والطب الشرعي.
 
وتابع البيان: علاوة على ذلك، يجري حالياً تحليل لقطات كاميرات المراقبة من الملعب ومداخله، بالإضافة إلى جمع إفادات من الأشخاص الذين كانوا في موقع الحادث، بهدف إعادة بناء تسلسل الأحداث بدقة وتحديد المسؤولية المحتملة. وبالمثل، تجري إجراءات التشريح القانونية لتحديد سبب الوفاة بدقة، بالإضافة إلى الحالة الصحية للشخص وقت سقوطه.

وعلى الرغم من الحادثة المأساوية، أقيمت المباراة الودية وانتهت بالتعادل السلبي 0-0.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خطط لاستهداف طائرة السيسي.. تفاصيل تكشف للمرة الاولى
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل تكشف للمرة الاولى.. هكذا حاولت اسرائيل اغتيال علي شمخاني
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الشورى الايراني: تم استهداف المقاتلة الأميركية "f35" للمرة الأولى في العالم
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات تكشف للمرة الاولى عن منفذ الهجوم على المسجد في باكستان
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
03:59 | 2026-03-30
Lebanon24
00:47 | 2026-03-30
Lebanon24
00:38 | 2026-03-30
Lebanon24
00:37 | 2026-03-30
Lebanon24
00:35 | 2026-03-30
Lebanon24
16:00 | 2026-03-29
