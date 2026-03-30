أرسنال يتحرك نحو تريسولدي.. موهبة هجومية على رادار أرتيتا

يتصدر قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع المهاجم الشاب نيكولو تريسولدي خلال سوق الانتقالات الصيفي، في ظل تحرك جدي من النادي اللندني لضم لاعب كلوب بروج.



وبحسب ما أورد موقع "CaughtOffside"، بدأ أرسنال بالفعل اتصالاته من أجل نقل المهاجم إلى شمال ، بعدما أبدى اهتماماً سريعاً وواضحاً باللاعب الذي انضم إلى كلوب بروج قادماً من هانوفر 96.



ويرتبط تريسولدي بعقد مع النادي البلجيكي حتى عام 2029، ما يمنح كلوب بروج هامشاً واسعاً في التفاوض، إلا أن قيمة الصفقة قد تبقى ضمن حدود مقبولة، خصوصاً أن النادي ضمه الصيف الماضي مقابل 6.5 ملايين جنيه إسترليني فقط.



ويبدو أن أرسنال ينظر إلى تريسولدي كخيار منطقي لتعزيز مركز رأس الحربة، في ظل تباين مردود الأسماء الموجودة حالياً. فرغم تحسن أرقام فيكتور جيوكيريس وتثبيته نفسه كمهاجم أول، لا تزال هناك تساؤلات حول وضع كاي هافرتز بسبب الإصابات، فيما يبقى تأثير غابرييل خيسوس محدوداً هذا الموسم.



ويملك المهاجم البالغ 21 عاماً مواصفات لافتة، إذ يبلغ طوله 185 سم، وقدم موسماً قوياً مع كلوب بروج بتسجيله 17 هدفاً وصناعته 5 أهداف في 48 مباراة، إلى جانب بروزه في ، حيث سجل أمام وأتلتيكو .



كما يعيش تريسولدي فترة جيدة تهديفياً، بعدما سجل 7 أهداف في آخر 7 مباريات له في الدوري البلجيكي، فضلاً عن أرقامه مع منتخب تحت 21 عاماً، حيث أحرز 12 هدفاً في 23 مباراة.



ويستطيع تريسولدي تمثيل أو ألمانيا أو على الصعيد الدولي، ما يزيد من الاهتمام المحيط به، مع اقتراب الصيف وبدء تحرك الأندية الباحثة عن مهاجمين شبان بمواصفات واعدة.

