رياضة
فرنسا تواصل التألق.. ثلاثية في شباك كولومبيا ودوي يخطف الأضواء
Lebanon 24
30-03-2026
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل المنتخب الفرنسي نتائجه الإيجابية وحقق فوزاً ودياً على
كولومبيا
بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "نورثويست ستيديوم" في
الولايات المتحدة
.
وكرّس "الديوك" تفوقهم أمام منتخبات أميركا الجنوبية، بعدما خرجوا منتصرين في 8 من آخر 9 مواجهات، مع تعادل وحيد أمام
الأرجنتين
في نهائي مونديال 2022.
واعتمد المدرب ديدييه ديشان خلال اللقاء على عدد من البدلاء، مانحاً بعض الأساسيين فرصة للراحة، لكن ذلك لم يمنع
فرنسا
من فرض أفضليتها. وافتتح ديزيري دوي التسجيل في الدقيقة 29، بعدما غيرت
الكرة
اتجاهها وسكنت الشباك، قبل أن يضيف ماركوس تورام الهدف الثاني برأسية قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق.
وفي الشوط الثاني، عاد دوي ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفرنسا عند الدقيقة 56 بعد تمريرة من تورام، ليصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية لفرنسا منذ
كيليان مبابي
عام 2018.
وقلص خاميتون كامباز النتيجة لكولومبيا في الدقيقة 77 بتسديدة قوية، قبل أن يدفع ديشان بكل من مبابي ومايكل أوليس في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بانتصار فرنسي جديد.
وبهذا الفوز، يكون المنتخب الفرنسي قد أنهى تحضيراته الودية بأفضل صورة، بعدما كان قد تغلب أيضاً قبل أيام على
البرازيل
بالنتيجة نفسها.
بالفيديو.. التركي يلدز يخطف الأضواء بخلفية الكعبة المشرفة
الأنصار يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في مرمى شباب الساحل
القناة 14 الاسرائيلية: قصف عنيف من لبنان ودويّ صفارات الإنذار في الشمال
سينر يضم ميامي إلى إنديان ويلز.. ويحقق "ثنائية الشمس" بلا خسارة مجموعة
سينر يضم ميامي إلى إنديان ويلز.. ويحقق "ثنائية الشمس" بلا خسارة مجموعة
بالمر غير مرتاح في تشيلسي.. والانفصال الصيفي يدخل الحسابات
بالمر غير مرتاح في تشيلسي.. والانفصال الصيفي يدخل الحسابات
جنوب السودان وليسوتو إلى مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2027
جنوب السودان وليسوتو إلى مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2027
أرسنال يتحرك نحو تريسولدي.. موهبة هجومية على رادار أرتيتا
أرسنال يتحرك نحو تريسولدي.. موهبة هجومية على رادار أرتيتا
سقط من مدرجات ملعب افتتاح كأس العالم 2026.. تفاصيل تكشف للمرة الاولى
سقط من مدرجات ملعب افتتاح كأس العالم 2026.. تفاصيل تكشف للمرة الاولى
حركة لافتة في سوق العقارات في الضاحية
حركة لافتة في سوق العقارات في الضاحية
من أفيخاي أدرعي... إنذار "عاجل" و"خطير"
من أفيخاي أدرعي... إنذار "عاجل" و"خطير"
بعد صراع مع المرض.. وفاة رئيس عربي سابق (صورة)
بعد صراع مع المرض.. وفاة رئيس عربي سابق (صورة)
تقرير عن دبابات إسرائيل في لبنان.. إقرأوا ما كُشف
تقرير عن دبابات إسرائيل في لبنان.. إقرأوا ما كُشف
بعد "التهديدات"... رسالة عاجلة من الجامعة الأميركيّة في بيروت إلى طلابها
بعد "التهديدات"... رسالة عاجلة من الجامعة الأميركيّة في بيروت إلى طلابها
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
