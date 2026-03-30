فرنسا تواصل التألق.. ثلاثية في شباك كولومبيا ودوي يخطف الأضواء

واصل المنتخب الفرنسي نتائجه الإيجابية وحقق فوزاً ودياً على بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "نورثويست ستيديوم" في .



وكرّس "الديوك" تفوقهم أمام منتخبات أميركا الجنوبية، بعدما خرجوا منتصرين في 8 من آخر 9 مواجهات، مع تعادل وحيد أمام في نهائي مونديال 2022.



واعتمد المدرب ديدييه ديشان خلال اللقاء على عدد من البدلاء، مانحاً بعض الأساسيين فرصة للراحة، لكن ذلك لم يمنع من فرض أفضليتها. وافتتح ديزيري دوي التسجيل في الدقيقة 29، بعدما غيرت اتجاهها وسكنت الشباك، قبل أن يضيف ماركوس تورام الهدف الثاني برأسية قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق.



وفي الشوط الثاني، عاد دوي ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفرنسا عند الدقيقة 56 بعد تمريرة من تورام، ليصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية لفرنسا منذ عام 2018.



وقلص خاميتون كامباز النتيجة لكولومبيا في الدقيقة 77 بتسديدة قوية، قبل أن يدفع ديشان بكل من مبابي ومايكل أوليس في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بانتصار فرنسي جديد.



وبهذا الفوز، يكون المنتخب الفرنسي قد أنهى تحضيراته الودية بأفضل صورة، بعدما كان قد تغلب أيضاً قبل أيام على بالنتيجة نفسها.

