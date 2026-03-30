رياضة

فرنسا تواصل التألق.. ثلاثية في شباك كولومبيا ودوي يخطف الأضواء

Lebanon 24
30-03-2026 | 00:37
فرنسا تواصل التألق.. ثلاثية في شباك كولومبيا ودوي يخطف الأضواء
واصل المنتخب الفرنسي نتائجه الإيجابية وحقق فوزاً ودياً على كولومبيا بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "نورثويست ستيديوم" في الولايات المتحدة.

وكرّس "الديوك" تفوقهم أمام منتخبات أميركا الجنوبية، بعدما خرجوا منتصرين في 8 من آخر 9 مواجهات، مع تعادل وحيد أمام الأرجنتين في نهائي مونديال 2022.

واعتمد المدرب ديدييه ديشان خلال اللقاء على عدد من البدلاء، مانحاً بعض الأساسيين فرصة للراحة، لكن ذلك لم يمنع فرنسا من فرض أفضليتها. وافتتح ديزيري دوي التسجيل في الدقيقة 29، بعدما غيرت الكرة اتجاهها وسكنت الشباك، قبل أن يضيف ماركوس تورام الهدف الثاني برأسية قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق.

وفي الشوط الثاني، عاد دوي ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفرنسا عند الدقيقة 56 بعد تمريرة من تورام، ليصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية لفرنسا منذ كيليان مبابي عام 2018.

وقلص خاميتون كامباز النتيجة لكولومبيا في الدقيقة 77 بتسديدة قوية، قبل أن يدفع ديشان بكل من مبابي ومايكل أوليس في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بانتصار فرنسي جديد.

وبهذا الفوز، يكون المنتخب الفرنسي قد أنهى تحضيراته الودية بأفضل صورة، بعدما كان قد تغلب أيضاً قبل أيام على البرازيل بالنتيجة نفسها.
بالفيديو.. التركي يلدز يخطف الأضواء بخلفية الكعبة المشرفة
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ثلاثي النضارة الصباحي: الأفوكادو والشوفان والجوجوبا لترطيب عميق وتألق دائم
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الأنصار يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في مرمى شباب الساحل
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الاسرائيلية: قصف عنيف من لبنان ودويّ صفارات الإنذار في الشمال
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:03:13 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
03:59 | 2026-03-30
Lebanon24
00:47 | 2026-03-30
Lebanon24
00:38 | 2026-03-30
Lebanon24
00:35 | 2026-03-30
Lebanon24
23:00 | 2026-03-29
Lebanon24
16:00 | 2026-03-29
