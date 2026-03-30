جنوب السودان وليسوتو إلى مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2027

بلغ منتخبا وليسوتو مرحلة المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، المقررة العام المقبل في كينيا وأوغندا وتنزانيا، في أول تنظيم ثلاثي من نوعه للبطولة.



وجاء تأهل جنوب رغم خسارته إياباً أمام جيبوتي بهدف دون رد، بعدما كان قد حسم مباراة الذهاب برباعية نظيفة.



وفي مواجهة أخرى، انتزع منتخب ليسوتو بطاقة العبور بعد فوزه على سيشل 2-1 على أرضه، إثر تعادل المنتخبين سلباً في لقاء الذهاب. وقلب أصحاب الأرض تأخرهم بهدف إلى انتصار بفضل هدفي ليبوهانج ليساكو وسيرا موتيبانج في الشوط الثاني.



وتستكمل المرحلة التمهيدية بحسم 4 بطاقات أخرى عبر مواجهات وبوروندي، والصومال وموريشيوس، وإريتريا بقيادة هشام يكن أمام إسواتيني، وساو تومي ضد إثيوبيا.



ومن المقرر أن تقام مرحلة المجموعات من التصفيات بين أيلول وتشرين الثاني 2026.

Advertisement