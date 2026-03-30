تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

3 خيارات بعد الرحيل عن ليفربول.. إليكم وجهة صلاح المقبلة

Lebanon 24
30-03-2026 | 08:46
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حسم محمد صلاح مستقبله مع ليفربول بعدما أعلن في مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قرار رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجاري.
 
ووفقا للتقارير الواردة و بحسب ما أشار تقرير في شبكة "One Football" لا يزال الدوري السعودي خيارا واردا بقوة لضم صلاح مدفوعا بقوته المالية وجاذبيته الإقليمية.

وأفادت مصادر لشبكة "ESPN" أن نادي الاتحاد السعودي استأنف المفاوضات بشأن ضم محمد صلاح وأن نادي القادسية هو النادي السعودي الوحيد الآخر القادر على منافسة الاتحاد.

وذكر تقرير لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن محمد صلاح يدرس العودة إلى روما ناديه السابق عند انتقاله الصيف المقبل لكن إتمام الصفقة سيكون صعبا الآن إذ يتقاضى راتبا صافيا قدره 12 مليون يورو سنويا بينما حدد روما سقف رواتبه عند 4 ملايين يورو.

ومع ذلك يشير التقرير إلى أن محد صلاح البالغ من العمر 33 عاما قد يرغب في التواجد بالعاصمة الإيطالية.

وتفيد التقارير أيضا أن هناك اهتماما من جانب أندية الدوري الأمريكي بالتعاقد مع محمد صلاح ومن بين أبرز المعجبين به نادي نيويورك سيتي الذي أعلنت إدارته صراحة عن اهتمامها به. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24