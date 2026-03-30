|
رياضة
3 خيارات بعد الرحيل عن ليفربول.. إليكم وجهة صلاح المقبلة
Lebanon 24
30-03-2026
|
08:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسم محمد صلاح مستقبله مع ليفربول بعدما أعلن في مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على
مواقع التواصل الاجتماعي
قرار رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجاري.
ووفقا للتقارير الواردة و بحسب ما أشار تقرير في شبكة "One Football" لا يزال الدوري السعودي خيارا واردا بقوة لضم صلاح مدفوعا بقوته المالية وجاذبيته الإقليمية.
وأفادت مصادر لشبكة "ESPN" أن نادي الاتحاد السعودي استأنف المفاوضات بشأن ضم محمد صلاح وأن نادي القادسية هو النادي السعودي الوحيد الآخر
القادر
على منافسة الاتحاد.
وذكر تقرير لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"
الإيطالية
أن محمد صلاح يدرس العودة إلى روما ناديه السابق عند انتقاله الصيف المقبل لكن إتمام الصفقة سيكون صعبا الآن إذ يتقاضى راتبا صافيا قدره 12 مليون
يورو
سنويا بينما حدد روما سقف رواتبه عند 4 ملايين يورو.
ومع ذلك يشير التقرير إلى أن محد صلاح البالغ من العمر 33 عاما قد يرغب في التواجد بالعاصمة الإيطالية.
وتفيد التقارير أيضا أن هناك اهتماما من جانب أندية الدوري الأمريكي بالتعاقد مع محمد صلاح ومن بين أبرز المعجبين به نادي
نيويورك
سيتي الذي أعلنت إدارته صراحة عن اهتمامها به. (روسيا اليوم)
