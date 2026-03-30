اتهامات بالتهرّب الضريبي تطال رئيس الاتحاد الأرجنتيني ومسؤولين

وُجّهت تهمة التهرّب الضريبي إلى الأرجنتيني كلاوديو تابيا، بموجب قرار قضائي صدر يوم الاثنين، وشمل أيضاً عدداً من المسؤولين داخل الاتحاد.



وتأتي هذه الملاحقات على خلفية شكوى جنائية قدّمها جهاز الضرائب في ، يتهم فيها الاتحاد ومسؤوليه بالتخلّف عن سداد الضرائب والمساهمات الاجتماعية، ما ألحق ضرراً مالياً قُدّر بنحو 19 مليار بيزو (حوالي 11.8 مليون يورو).

وشملت الاتهامات، إلى جانب تابيا، أربعة مسؤولين آخرين في الاتحاد، فضلاً عن الاتحاد نفسه بصفته كياناً اعتبارياً. وكان المعنيون قد مثلوا أمام القاضي المختص في 12 آذار الماضي.

في المقابل، نفى الاتحاد الأرجنتيني هذه الاتهامات، معتبراً أنها "مناورة" يقودها الرئيس الأرجنتيني ميلاي للضغط على في البلاد، في ظل سعيه لتحويل الأندية، المصنّفة حالياً كجمعيات غير ربحية، إلى شركات رياضية.

وتعبيراً عن رفضها لهذا التوجّه، أضربت الأندية عن خوض مباريات الجولة 29 من الدوري الممتاز، التي كانت مقررة في مطلع الشهر.

ويخضع الاتحاد الأرجنتيني، منذ عام 2017، لتحقيق منفصل على خلفية شبهات تتعلق بتبييض الأموال. (العربية)