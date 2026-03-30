توخيل يوضح سبب انسحاب ساكا ورايس ويدافع عن قرارهما بالغياب عن المعسكر

30-03-2026 | 23:00
توخيل يوضح سبب انسحاب ساكا ورايس ويدافع عن قرارهما بالغياب عن المعسكر
توخيل يوضح سبب انسحاب ساكا ورايس ويدافع عن قرارهما بالغياب عن المعسكر photos 0
أكد الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي، أن ثنائي أرسنال ديكلان رايس وبوكايو ساكا أبديا "رغبة كبيرة" في تمثيل "الأسود الثلاثة"، إلا أن خطر تفاقم إصابتيهما كان "مرتفعاً جداً" في هذه المرحلة الحساسة من الموسم.

وأوضح توخيل أنه استدعى قائمة موسعة ضمت 35 لاعباً للمعسكر الأخير قبل تحديد التشكيلة النهائية لكأس العالم، حيث التحق رايس وساكا في وقت متأخر، وتابعا من المدرجات مباراة تعادل إنجلترا مع أوروغواي (1-1)، قبل أن ينسحبا رسمياً إلى جانب زميلهما في أرسنال نوني مادويكي بسبب الإصابة.

ورداً على الشكوك التي أثيرت بعد انسحاب 10 لاعبين من أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي من منتخباتهم، شدد توخيل على أن القرار لم يكن تفضيلاً لمصلحة النادي، قائلاً: "انضما إلى المعسكر وخضعا لتقييم طبي، وكان لديهما إصرار كبير على اللعب، وأود توضيح هذه النقطة، فقد أرادا بشدة التواجد مع الفريق".

وأضاف: "لم يكن من المنطقي المجازفة، لو كانت المباراة الأخيرة في الموسم ربما حاولنا إبقاءهما والمخاطرة، لكن في هذا التوقيت، كانت احتمالية تفاقم الإصابة عالية جداً، وكان واضحاً شعورهما بعدم الارتياح خلال الفحوصات".

وفي ما يخص نوني مادويكي، الذي غادر ملعب ويمبلي واضعاً دعامة على ركبته، أشار توخيل إلى أن نتائج الفحوصات جاءت "أفضل قليلاً" مما كان يشعر به اللاعب، لكنه سيبتعد عن الملاعب لعدة أيام.

