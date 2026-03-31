هل ستشارك إيران في كأس العالم؟ رئيس الفيفا يوضح

طالب جياني إنفانتينو، رئيس (فيفا) بالمشاركة في التي ستقام في وكندا والمكسيك هذا الصيف، على الرغم من الصراع الدائر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.





وصرّح إنفانتينو في مقابلة بقناة مكسيكية قائلا: "نريد أن تلعب إيران، وستلعب إيران في كأس العالم، لا توجد خطة بديلة بل الخطة الأولى فقط".



وأضاف أن "إيران تمثل شعبها، سواء المقيمين في البلاد أو خارجها".



ولا يرغب المنتخب في خوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات في الولايات المتحدة كما كان مقررا، بل في بسبب تصاعد الصراع في .



ويبقى موقف (فيفا) غامضا بشأن إمكانية قبول هذا الطلب أو رغبته في الاستجابة له، بينما أكد إنفانتينو بأن يريد ضمان مشاركة إيران في كأس العالم وسط أفضل الظروف الممكنة، مضيفا أن "الوضع معقد للغاية".

