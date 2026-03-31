رياضة
هل ستشارك إيران في كأس العالم؟ رئيس الفيفا يوضح
Lebanon 24
31-03-2026
|
01:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب جياني إنفانتينو، رئيس
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا)
إيران
بالمشاركة في
كأس العالم
التي ستقام في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك هذا الصيف، على الرغم من الصراع الدائر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وصرّح إنفانتينو في مقابلة بقناة مكسيكية قائلا: "نريد أن تلعب إيران، وستلعب إيران في كأس العالم، لا توجد خطة بديلة بل الخطة الأولى فقط".
وأضاف أن "إيران تمثل شعبها، سواء المقيمين في البلاد أو خارجها".
ولا يرغب المنتخب
الإيراني
في خوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات في الولايات المتحدة كما كان مقررا، بل في
المكسيك
بسبب تصاعد الصراع في
الشرق الأوسط
.
ويبقى موقف (فيفا) غامضا بشأن إمكانية قبول هذا الطلب أو رغبته في الاستجابة له، بينما أكد إنفانتينو بأن
الاتحاد الدولي
يريد ضمان مشاركة إيران في كأس العالم وسط أفضل الظروف الممكنة، مضيفا أن "الوضع معقد للغاية".
