Najib Mikati
5 أزمات.. كيف يواجه مونديال 2026 أخطاراً متصاعدة؟

5 أزمات.. كيف يواجه مونديال 2026 أخطاراً متصاعدة؟
مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تتزايد المخاوف المحيطة بالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في ظل مجموعة من التحديات التي تفرض نفسها بقوة على المشهد التنظيمي. وبين الهواجس الأمنية، والأزمات اللوجستية، والضغوط المناخية، يبدو أن المونديال المقبل لن يكون أمام امتحان كروي فقط، بل أمام سلسلة اختبارات معقدة قد تلقي بظلالها على أجواء الحدث الأكبر في عالم كرة القدم.

في مقدمة هذه التحديات، يبرز الملف الأمني، وخصوصاً في الولايات المتحدة، حيث تصاعدت التحذيرات المرتبطة بحماية الجماهير والملاعب ومناطق المشجعين، وسط حديث عن صعوبات في بعض جوانب التمويل والتجهيز. ويزداد هذا الملف حساسية مع الطبيعة الجماهيرية الضخمة للبطولة، وما يرافقها من مخاوف من أي حوادث أو اضطرابات محتملة.

وفي المكسيك، يفرض العنف المرتبط بالعصابات نفسه كأحد أكثر الملفات إثارة للقلق، خصوصاً أن بعض المدن المستضيفة تواجه أصلاً تحديات أمنية معروفة. وهذا الواقع يضع المنظمين أمام مسؤولية مضاعفة لضمان مرور المباريات في أجواء مستقرة وآمنة، بعيداً من أي مشاهد قد تسيء إلى صورة البطولة.

ولا تبدو أزمة التأشيرات أقل أهمية، إذ إن دخول مئات آلاف المشجعين من مختلف أنحاء العالم إلى الدول المضيفة، وخصوصاً الولايات المتحدة، قد يتحول إلى عقدة حقيقية إذا استمرت الإجراءات المعقدة أو فترات الانتظار الطويلة، ما قد يحرم أعداداً من الجماهير من اللحاق بالمونديال في الوقت المناسب.

إلى جانب ذلك، يطفو العامل المناخي بقوة على السطح، مع المخاوف من ارتفاع درجات الحرارة في بعض المدن المستضيفة، وما قد يرافق ذلك من إرهاق بدني للاعبين والجماهير على حد سواء. وهذا الأمر يفتح الباب أمام تحديات إضافية تتعلق بتوقيت المباريات والجاهزية الطبية والتنظيمية.

أما الخطر الخامس، فيتمثل في التوترات السياسية والاعتراضات الاجتماعية التي قد ترافق التحضيرات في بعض الدول المضيفة، سواء من خلال احتجاجات محلية أو تداعيات أزمات دولية قد تنعكس على حركة المنتخبات والجماهير.

وهكذا، يدخل مونديال 2026 مرحلة التحضير وسط خمسة ملفات ضاغطة، تجعل الطريق إلى صافرة البداية محاطاً بكثير من الترقب والحذر.
مواضيع ذات صلة
مدير الطاقة الدولية يدق ناقوس الخطر: العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود
lebanon 24
Lebanon24
01/04/2026 03:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": أزمة مضيق هرمز المتصاعدة تُنذر بإغلاق مطوّل
lebanon 24
Lebanon24
01/04/2026 03:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: أزمة هرمز المتصاعدة تُنذر بإغلاق مطوّل
lebanon 24
Lebanon24
01/04/2026 03:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تواجه إيران أزمتها؟
lebanon 24
Lebanon24
01/04/2026 03:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:22 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:20 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:09 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:41 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-03-31
Lebanon24
16:30 | 2026-03-31
Lebanon24
16:23 | 2026-03-31
Lebanon24
16:10 | 2026-03-31
Lebanon24
09:11 | 2026-03-31
Lebanon24
07:56 | 2026-03-31
