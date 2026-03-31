تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

الركراكي على رادار غانا.. مفاوضات متقدمة لخلافة أوتو أدو

Lebanon 24
31-03-2026 | 16:10
A-
A+
الركراكي على رادار غانا.. مفاوضات متقدمة لخلافة أوتو أدو
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخل الاتحاد الغاني لكرة القدم في مفاوضات متقدمة مع المدرب المغربي وليد الركراكي من أجل توليه قيادة منتخب غانا خلال المرحلة المقبلة، وفق تقارير صحفية غانية.
وبحسب المعطيات المتداولة، يتصدر الركراكي قائمة المرشحين لخلافة أوتو أدو، الذي أُقيل من منصبه بعد الخسارة المتأخرة أمام ألمانيا في مباراة ودية.

ويحظى المدرب المغربي بتقدير كبير على الساحة الإفريقية بعد النتائج التي حققها مع منتخب المغرب، وأبرزها قيادته إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، فضلاً عن بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وأشارت التقارير إلى أن المحادثات بين الجانبين تسير في أجواء إيجابية، وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي في الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التحرك من الاتحاد الغاني في إطار سعيه لإعادة بناء المنتخب واستعادة حضوره قارياً ودولياً عبر التعاقد مع مدرب يملك خبرة في إدارة المباريات الكبرى والاستحقاقات القارية.
مواضيع ذات صلة
وليد الركراكي مرشح لخلافة دي زيربي في تدريب برايتون الإنجليزي
lebanon 24
Lebanon24
01/04/2026 03:12:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي: المنطقة تعيش تحت مطرقة الحرب والخلافات يجب أن تحل بالمفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
01/04/2026 03:12:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الروبوتات الصينية تدخل العالم بدفع أميركي وتقنية متقدمة
lebanon 24
Lebanon24
01/04/2026 03:12:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤولين أميركيين: التخطيط العسكري الأميركي بشأن مهاجمة إيران بلغ مراحل متقدمة جدًّا
lebanon 24
Lebanon24
01/04/2026 03:12:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الغاني لكرة القدم

وليد الركراكي

كأس العالم

لكرة القدم

نهائي كأس

كرة القدم

ألمانيا

المغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:22 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:20 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:09 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:41 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:46 | 2026-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-03-31
Lebanon24
16:30 | 2026-03-31
Lebanon24
16:23 | 2026-03-31
Lebanon24
13:56 | 2026-03-31
Lebanon24
09:11 | 2026-03-31
Lebanon24
07:56 | 2026-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24