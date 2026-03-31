بمشاركة ديانغ.. مالي تتعادل أمام روسيا

شارك أليو ديانغ أساسياً وخاض المباراة كاملة مع منتخب مالي أمام ، ضمن اللقاء الودي الذي أُقيم خلال فترة التوقف الدولي الحالية.



وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، فيما نال لاعب الأهلي بطاقة صفراء في الدقيقة 65.



وشهد اللقاء إهدار منتخب روسيا ركلة جزاء في الدقيقة 28 عن طريق أوبلايكوف.



ويعود ديانغ إلى الأهلي لاستكمال مشواره في الدوري قبل رحيله مع نهاية الموسم.



وكان لاعب الوسط المالي قد خاض هذا الموسم 31 مباراة مع الأهلي في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفاً واحداً.



يُذكر أن ديانغ انضم إلى الأهلي قادماً من مولودية في صيف 2019، قبل أن يخرج معاراً إلى الخلود السعودي في صيف 2024 لمدة موسم، ثم يعود مجدداً إلى الفريق.

Advertisement