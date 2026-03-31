السعودية تتعثر ودياً أمام صربيا

خسر المنتخب السعودي أمام بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب "تي إس أرينا" في باتشكا توبولا، ضمن تحضيرات "الأخضر" لكأس العالم 2026.



وبدأ المنتخب السعودي المباراة بشكل مثالي، بعدما افتتح الحمدان التسجيل مبكراً في الدقيقة الثامنة، مستفيداً من خروج الحارس من مرماه، لينهي "الأخضر" الشوط الأول متقدماً.



لكن المنتخب الصربي عاد في الشوط الثاني، فأدرك ستراهينيا بافلوفيتش التعادل في الدقيقة 66، قبل أن يضيف ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني بعد أربع دقائق برأسية حسمت اللقاء.



وأجرى المدرب هيرفي رينارد عدة تغييرات في التشكيلة، فدفع بمحمد العويس في حراسة المرمى، إلى جانب بوشل وعبد الله الحمدان أساسيين منذ البداية.



وكان رينارد قد استدعى عدداً من اللاعبين للمعسكر، فيما استبعد متعب الحربي من المباراة بناء على التقرير الطبي، كما خرج علي لاجامي وحسن كادش من القائمة المغادرة إلى صربيا بقرار فني.



وتعد هذه الخسارة الودية الثانية للسعودية خلال توقف آذار، بعدما سقط "الأخضر" سابقاً أمام مصر برباعية نظيفة في جدة.



ويستعد المنتخب السعودي لخوض ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب وأوروغواي وكاب .

