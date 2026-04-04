مانشستر سيتي يحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد سحق ليفربول

04-04-2026 | 23:39
حقق مانشستر سيتي إنجازًا قياسيًا جديدًا بعد فوزه على ليفربول بنتيجة 4-0، يوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.


وأفاد النادي عبر موقعه الرسمي أن هذا الانتصار هو رقم 18 تواليًا على ملعبه في البطولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ كأس الاتحاد، متجاوزًا بذلك رقم كلابهام روفرز الذي حقق 17 فوزًا متتاليًا بين عامي 1873 و1881.


وانطلقت هذه السلسلة في شباط 2017، فيما يعود آخر خسارة لمانشستر سيتي على أرضه في المسابقة إلى كانون الثاني 2015 أمام ميدلزبره، ما يعكس استمرارية قوية للفريق.


كما يُعد هذا الفوز رقم 32 تواليًا للفريق في مباريات كأس الاتحاد خارج مواجهات ويمبلي (نصف النهائي والنهائي)، ما يعزز سجله المميز تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا.


ويملك مانشستر سيتي في رصيده 7 ألقاب في البطولة، بينها لقبان مع غوارديولا، الذي رفع عدد ألقابه مع النادي إلى 19. وكان آخر تتويج للفريق في 2023، بعد انتظار دام 119 عامًا منذ لقبه الأول عام 1904.


وساهم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند بشكل كبير في الفوز، بعد تسجيله "هاتريك"، إلى جانب هدف آخر للغاني أنطوان سيمينيو، ليقودا الفريق إلى نصف النهائي للموسم الثامن تواليًا. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة في كأس الاتحاد الإنجليزي: بورت فايل يهزم سندرلاند ويبلغ ربع النهائي
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ليفربول يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ26
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24
حارس الأهلي السنغالي يسجل رقمًا قياسيًا في الدوري السعودي
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:12:27 Lebanon 24 Lebanon 24

النرويجي إيرلينغ هالاند

كأس الاتحاد الإنجليزي

إيرلينغ هالاند

بيب غوارديولا

مانشستر سيتي

كأس الاتحاد

مباريات كأس

نهائي كأس

تابع
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-05
Lebanon24
13:18 | 2026-04-05
Lebanon24
10:23 | 2026-04-05
Lebanon24
08:19 | 2026-04-05
Lebanon24
05:37 | 2026-04-05
Lebanon24
04:36 | 2026-04-05
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
