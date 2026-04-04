رياضة
مانشستر سيتي يحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد سحق ليفربول
Lebanon 24
04-04-2026
|
23:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق
مانشستر سيتي
إنجازًا قياسيًا جديدًا بعد فوزه على
ليفربول
بنتيجة 4-0، يوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي
كأس الاتحاد الإنجليزي
.
وأفاد النادي عبر موقعه الرسمي أن هذا الانتصار هو رقم 18 تواليًا على ملعبه في البطولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ
كأس الاتحاد
، متجاوزًا بذلك رقم كلابهام روفرز الذي حقق 17 فوزًا متتاليًا بين عامي 1873 و1881.
وانطلقت هذه السلسلة في شباط 2017، فيما يعود آخر خسارة لمانشستر سيتي على أرضه في المسابقة إلى كانون الثاني 2015 أمام ميدلزبره، ما يعكس استمرارية قوية للفريق.
كما يُعد هذا الفوز رقم 32 تواليًا للفريق في
مباريات كأس
الاتحاد خارج مواجهات ويمبلي (نصف النهائي والنهائي)، ما يعزز سجله المميز تحت قيادة المدرب
بيب غوارديولا
.
ويملك
مانشستر
سيتي في رصيده 7 ألقاب في البطولة، بينها لقبان مع
غوارديولا
، الذي رفع عدد ألقابه مع النادي إلى 19. وكان آخر تتويج للفريق في 2023، بعد انتظار دام 119 عامًا منذ لقبه الأول عام 1904.
وساهم النجم
النرويجي إيرلينغ هالاند
بشكل كبير في الفوز، بعد تسجيله "هاتريك"، إلى جانب هدف آخر للغاني أنطوان سيمينيو، ليقودا الفريق إلى نصف النهائي للموسم الثامن تواليًا. (العربية)
