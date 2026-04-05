رياضة

تحليلات تحكيمية توضح سبب احتساب هدف الهلال دون إلغاء

Lebanon 24
05-04-2026 | 02:33
A-
A+


تحليلات تحكيمية توضح سبب احتساب هدف الهلال دون إلغاء
تحليلات تحكيمية توضح سبب احتساب هدف الهلال دون إلغاء
فجّر عدد من خبراء التحكيم مفاجأة بشأن الجدل الذي أحاط بالهدف الأول الذي سجله فريق الهلال في شباك التعاون، خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

وفرض التعاون تعادلًا بنتيجة 2-2 على الهلال في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، ليقدم خدمة كبيرة للنصر المتصدر.
وأصبح الهلال برصيد 65 نقطة في المركز الثاني، خلف النصر المتصدر بفارق 5 نقاط، بينما رفع التعاون رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس.

وافتتح محمد قادر ميتي التسجيل في الدقيقة الـ43، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد انطلاقة من الناحية اليسرى، وهو الهدف الذي أثار جدلًا بسبب وجود خطأ محتمل على أحد لاعبي "الزعيم" قبل وصول الكرة إلى ميتي. 

وقال المحلل التحكيمي محمد فودة، في تصريحات تلفزيونية، إن "هناك خطأ بالفعل قبل هدف الهلال الأول، لكنه لم يكن سببًا مباشرًا في تسجيل الهدف، وبالتالي فإن الهدف صحيح".


فيما أكد المحلل نواف شكر الله أن "احتكاك كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، مع مهاجم التعاون قبل الهدف لا يستدعي اتخاذ أي إجراء، ومع وصول الكرة إلى لاعب الهلال وتسجيل الهدف، يكون صحيحًا دون أي مشكلة".


ومن جانبه، أوضح المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني أن الحالة لا تستوجب العودة إلى الخطأ السابق بسبب انقطاع الهجمة من قبل مدافع التعاون.

وقال القحطاني: "إذا كان الخطأ في منشأ الهجمة والهجوم مستمرًّا باتجاه المرمى، تتم مراجعة الحالة وإلغاء الهدف، لكن في هذه الحالة تم كسر الهجمة".


وأضاف: "نلاحظ أن الهجمة ارتدت ثم عادت، وما قام به لاعب التعاون هو كسر الهجوم مرتين، ثم بدأت هجمة جديدة، وبالتالي يُحتسب الهدف بشكل صحيح".

وأشار إلى أن وجود خطأ في بداية اللقطة لا يؤثر في صحة الهدف، قائلًا: "نعم، هناك خطأ، لكنه ليس الخطأ الذي سُجل منه الهدف مباشرة، بل تم بناء الهجمة من جديد، وبناءً على ذلك فإن الهدف صحيح؛ لأن التسلسل الهجومي انقطع ثم بدأ من جديد".
مواضيع ذات صلة
هدف بالكعب يمنح بنزيما جائزة "الأفضل" الأولى مع الهلال
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24
توخيل يوضح سبب انسحاب ساكا ورايس ويدافع عن قرارهما بالغياب عن المعسكر
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: نعم للمساعدة الاجتماعية واحتساب العقود وفق البرنامج الأسبوعي
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المالكين: المحاكم المختصّة المرجعية الوحيدة لبتّ مسألة سريان القانون واحتساب مهلِه
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:12:31 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-05
Lebanon24
13:18 | 2026-04-05
Lebanon24
10:23 | 2026-04-05
Lebanon24
08:19 | 2026-04-05
Lebanon24
05:37 | 2026-04-05
Lebanon24
04:36 | 2026-04-05
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
