تحليلات تحكيمية توضح سبب احتساب هدف الهلال دون إلغاء

فجّر عدد من خبراء التحكيم مفاجأة بشأن الجدل الذي أحاط بالهدف الأول الذي سجله فريق في شباك التعاون، خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات للمحترفين.



وفرض التعاون تعادلًا بنتيجة 2-2 على الهلال في الجولة الـ27 من ، ليقدم خدمة كبيرة للنصر المتصدر.

وأصبح الهلال برصيد 65 نقطة في المركز الثاني، خلف النصر المتصدر بفارق 5 نقاط، بينما رفع التعاون رصيده إلى 46 نقطة في .



وافتتح محمد قادر ميتي التسجيل في الدقيقة الـ43، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد انطلاقة من الناحية اليسرى، وهو الهدف الذي أثار جدلًا بسبب وجود خطأ محتمل على أحد لاعبي "الزعيم" قبل وصول إلى ميتي.



وقال المحلل التحكيمي محمد فودة، في تصريحات تلفزيونية، إن "هناك خطأ بالفعل قبل هدف الهلال الأول، لكنه لم يكن سببًا مباشرًا في تسجيل الهدف، وبالتالي فإن الهدف صحيح".





فيما أكد المحلل شكر الله أن "احتكاك كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، مع مهاجم التعاون قبل الهدف لا يستدعي اتخاذ أي إجراء، ومع وصول الكرة إلى لاعب الهلال وتسجيل الهدف، يكون صحيحًا دون أي مشكلة".





ومن جانبه، أوضح المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني أن الحالة لا تستوجب العودة إلى الخطأ السابق بسبب انقطاع الهجمة من قبل مدافع التعاون.



وقال القحطاني: "إذا كان الخطأ في منشأ الهجمة والهجوم مستمرًّا باتجاه المرمى، تتم مراجعة الحالة وإلغاء الهدف، لكن في هذه الحالة تم كسر الهجمة".





وأضاف: "نلاحظ أن الهجمة ارتدت ثم عادت، وما قام به لاعب التعاون هو كسر الهجوم مرتين، ثم بدأت هجمة جديدة، وبالتالي يُحتسب الهدف بشكل صحيح".



وأشار إلى أن وجود خطأ في بداية اللقطة لا يؤثر في صحة الهدف، قائلًا: "نعم، هناك خطأ، لكنه ليس الخطأ الذي سُجل منه الهدف مباشرة، بل تم بناء الهجمة من جديد، وبناءً على ذلك فإن الهدف صحيح؛ لأن التسلسل الهجومي انقطع ثم بدأ من جديد".