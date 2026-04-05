رياضة

عودة الكبار وبدلاء الحسم.. برشلونة يصنع طريق التتويج

Lebanon 24
05-04-2026 | 04:36
عودة الكبار وبدلاء الحسم.. برشلونة يصنع طريق التتويج
لم تكن صافرة نهاية مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في ملعب "المتروبوليتانو" مجرد إعلان عن فوز مثير بهدفين مقابل هدف بل كانت في عيون جماهير "البلوغرانا" بمنزلة خطوة ماراثونية نحو منصة التتويج. 

ومع وصول الفارق إلى 7 نقاط كاملة عن الغريم التقليدي ريال مدريد، بات السؤال الذي يتردد في أزقة كتالونيا: هل انتهى الصراع فعليًّا وحُسم اللقب؟

إليك التحليل الكامل للعوامل الأربعة التي تجعل برشلونة يضع يدًا ونصف اليد على درع الليغا:

1- هدايا الملكي التي لا تُرد

في عالم كرة القدم، لا يكفي أن تكون قويًّا، بل يجب أن تستغل لحظات ضعف منافسك، وبينما كان رجال هانزي فليك يقاتلون في معركة مدريد أمام أتلتيكو، كان ريال مدريد يرتكب خطيئة كروية بالتعثر أمام مايوركا. 

هذا السقوط الملكي حوّل نقاط المباراة التي عاد بها برشلونة من معقل سيميوني إلى سبيكة ذهبية لا تقدر بثمن، حيث وسّعت الفارق في وقت قاتل من الموسم.


2- الوسادة المريحة.. حاجز سبع النقاط

تاريخيًّا، يُعتبر فارق سبع النقاط في الأمتار الأخيرة من الليغا بمثابة كابوس للملاحقين، هذا الفارق يمنح هانزي فليك أريحية نسبية وهدوء أعصاب يحتاجه بشدة؛ فهو الآن يمتلك رفاهية التعثر في مباراتين كاملتين مع البقاء في الصدارة.

هذه الفجوة الرقمية تضع ضغطًا مرعبًا على ألفارو أربيلوا ولاعبي الميرنغي، الذين باتوا يشعرون أن كل تعثر جديد هو بمنزلة إعلان رسمي عن ضياع اللقب.

3- روح البطل التي تكسر هيبة الكبار

ما حدث في ملعب "المتروبوليتانو" لم يكن مجرد عودة في النتيجة، بل كان استعراضًا لشخصية البطل، فالعودة من التأخر أمام فريق بصلابة أتلتيكو مدريد، وفي أجواء عدائية مشحونة، تكسر هيبة أي منافس قادم. 

برشلونة فليك أثبت أنه فريق لا ينكسر بسهولة، وأن الروح المعنوية لدى اللاعبين وصلت لمرحلة تجعلهم يؤمنون بالعودة حتى في أصعب الظروف، وهو الوقود الحقيقي لحسم الدوريات الكبرى.
 

4- البدلاء.. سلاح فليك السري خلف الخطوط

أكبر مخاوف جمهور برشلونة كانت دائمًا تتمثل في القلق من غياب عناصره الأساسية، رافينيا أو غيره، لكن مباراة الأتليتي قدمت الإجابة الشافية فمع جلوس ليفاندوفسكي على الدكة، توهجت أسماء أخرى، مثل: ماركوس راشفورد الذي سجل الهدف الـ300 في عهد فليك، وداني أولمو الذي لعب دور المهاجم الوهمي بعبقرية.

هذا توهج يثبت أن ماكينة برشلونة لا تتوقف على ترس واحد، بل هي منظومة متكاملة قادرة على سحق الخصوم بأي تشكيل.
مواضيع ذات صلة
"المُلحق الأوروبي" للمونديال.. الكبار تحت الاختبار قبل الحسم ولا ضمانات
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
غوارديولا بعد التتويج: "أنا مُرهق" وصراع الدوري لا يزال مفتوحاً
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بين الحنين والواقع.. هل يملك ميسي طريقًا حقيقيًا للعودة إلى برشلونة؟
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كانسيلو يرفض العودة إلى الهلال ويتمسك بالاستمرار مع برشلونة
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 06:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-05
Lebanon24
13:18 | 2026-04-05
Lebanon24
10:23 | 2026-04-05
Lebanon24
08:19 | 2026-04-05
Lebanon24
05:37 | 2026-04-05
Lebanon24
02:33 | 2026-04-05
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
