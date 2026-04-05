رياضة

وداعٌ حزين ومبكر.. لماذا أنهى أوسكار مسيرته الكروية في سن الـ34؟

Lebanon 24
05-04-2026 | 05:37
وداعٌ حزين ومبكر.. لماذا أنهى أوسكار مسيرته الكروية في سن الـ34؟
وداعٌ حزين ومبكر.. لماذا أنهى أوسكار مسيرته الكروية في سن الـ34؟ photos 0
أعلن نادي ساو باولو البرازيلي، اعتزال نجمه أوسكار، لاعب تشيلسي السابق، كرة القدم نهائياً عن عمر ناهز 34 عاماً، وذلك إثر معاناة من مشاكل مزمنة في القلب حالت دون استمراره في الملاعب.

وكان الدولي البرازيلي السابق قد خضع للفحوصات طبية شاملة أظهرت إصابته بـ"النوبة الوعائية المبهمة"، وهي حالة تتسبب في انخفاض مفاجئ بمعدل ضربات القلب وضغط الدم، وذلك بعد نقله إلى المستشفى لمدة 5 أيام في تشرين الثاني الماضي جراء مضاعفات قلبية.

وبناءً على هذه المستجدات الصحية، قرر النادي إنهاء عقد أوسكار الذي كان يمتد حتى عام 2027 بالتراضي. وعبر اللاعب عن أسفه لعدم قدرته على مواصلة مشواره قائلاً: "كنت أتمنى تقديم المزيد لساو باولو، ورغبت في اللعب لفترة أطول، لكن للأسف لم يكن ذلك ممكناً". وأضاف أوسكار أنه سينهي مسيرته في النادي الذي بدأ منه، لتبدأ مرحلة جديدة في حياته كدعم للفريق من خارج المستطيل الأخضر.

يذكر أن أوسكار خاض مسيرة حافلة، حيث تُوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع تشيلسي، كما أحرز لقب الدوري الصيني الممتاز 3 مرات مع فريق شنغهاي بورت، ليضع حداً لمشوار احترافي طويل قاده إلى منصات التتويج في عدة دول حول العالم.
