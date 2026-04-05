على ملعب "سانتياغو برنابيو".. من هو الحكم الذي سيقود ملحمة الريال والبايرن؟

أعلن "يويفا" تعيين الحكم البولندي شيمون مارتشينياك لقيادة مباراة إياب نصف نهائي بين وبايرن ميونخ على ملعب "سانتياغو برنابيو".



ويأتي اختيار مارتشينياك، الذي أدار نهائي 2022 ونهائي أبطال 2023، ليدير هذه المواجهة المرتقبة بعد تعادل الفريقين ذهاباً في "أليانز أرينا" بهدفين لكل منهما. وتترقب الجماهير أداء الطاقم التحكيمي في هذه الملحمة الكروية، خاصة في ظل الحساسية التاريخية للمواجهات بين الفريقين وأهمية المباراة التي ستحدد هوية المتأهل إلى نهائي "ويمبلي".



ويعتبر الحكم البولندي من أبرز الحكام على الساحة العالمية حالياً، حيث يحظى بثقة كبيرة من لجنة الحكام في "يويفا" لإدارة المباريات الكبرى التي تتطلب خبرة واسعة وشخصية قوية للسيطرة على مجريات اللعب وضمان خروج اللقاء ببر الأمان.

