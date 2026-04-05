رياضة
على ملعب "سانتياغو برنابيو".. من هو الحكم الذي سيقود ملحمة الريال والبايرن؟
Lebanon 24
05-04-2026
|
08:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم
"يويفا" تعيين الحكم البولندي شيمون مارتشينياك لقيادة مباراة إياب نصف نهائي
دوري أبطال أوروبا
بين
ريال مدريد
وبايرن ميونخ على ملعب "سانتياغو برنابيو".
ويأتي اختيار مارتشينياك، الذي أدار نهائي
كأس العالم
2022 ونهائي
دوري
أبطال
أوروبا
2023، ليدير هذه المواجهة المرتقبة بعد تعادل الفريقين ذهاباً في "أليانز أرينا" بهدفين لكل منهما. وتترقب الجماهير أداء الطاقم التحكيمي في هذه الملحمة الكروية، خاصة في ظل الحساسية التاريخية للمواجهات بين الفريقين وأهمية المباراة التي ستحدد هوية المتأهل إلى نهائي "ويمبلي".
ويعتبر الحكم البولندي من أبرز الحكام على الساحة العالمية حالياً، حيث يحظى بثقة كبيرة من لجنة الحكام في "يويفا" لإدارة المباريات الكبرى التي تتطلب خبرة واسعة وشخصية قوية للسيطرة على مجريات اللعب وضمان خروج اللقاء ببر الأمان.
