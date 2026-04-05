هتافات "إسلامية" تهزّ قلب مدريد.. ماذا حدث في مباراة إسبانيا ومصر؟

شهدت المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين الإسباني والمصري في العاصمة ، أجواءً لافتة تمثلت في ترديد الجماهير والعربية لهتافات إسلامية داخل مدرجات ملعب "سانتياغو برنابيو".



وتداول ناشطون عبر مقاطع فيديو توثق لحظة صدح الجماهير بالتكبير وعبارات دينية خلال مجريات اللقاء، مما أضفى طابعاً خاصاً على المواجهة التي تأتي في إطار تحضيرات المنتخبين للمنافسات الدولية المقبلة. وقد لاقت هذه المشاهد تفاعلاً واسعاً، حيث اعتبرها كثيرون تعبيراً عن الهوية والتمسك بالقيم في المحافل الرياضية العالمية الكبرى.



من الناحية الفنية، شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً ملأ جنبات الملعب، وسط أداء تنافسي بين "الماتادور" الإسباني و"الفراعنة"، في ليلة كروية جمعت بين الإثارة الرياضية والمظاهر الثقافية والدينية فوق المدرجات .



