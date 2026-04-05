رياضة

كواليس منح لقب أمم إفريقيا للمغرب

Lebanon 24
05-04-2026 | 13:18
كواليس منح لقب أمم إفريقيا للمغرب
ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن العديد من الأحداث التي رافقت المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، والتي اختتمت في المغرب في كانون الثاني الماضي.

وكان المنتخب السنغالي قد فاز باللقب بعد تغلبه على المغرب 1-0 بعد الوقت الإضافي، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر سحب اللقب من السنغال واعتبار المنتخب منسحبا، ومنحه للمغرب مما تسبب في ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، الأحد، أنها حصلت على 5 تقارير رسمية غير معروف مصدرها عن المباراة النهائية التي أقيمت يوم 18 كانون الثاني الماضي، مؤكدة أن "كاف" شهد خلافات حادة بخصوص هذا القرار.

وأوضحت أن المباراة بين المنتخبين كانت مثيرة للغاية، وأن اللاعبين السنغاليين غادروا أرض الملعب احتجاجا على قرار الحكم باحتساب ضربة جزاء للمغرب في نهاية المباراة، مما تسبب في غيابهم عن أرض الملعب لمدة 10 دقائق، ثم أهدر براهيم دياز ضربة الجزاء، ثم سجل باب جايي هدف الفوز للسنغال في الأشواط الإضافية، حيث فاز منتخب السنغال باللقب على أرض الملعب وهو الأمر الذي تم الطعن فيه فيما بعد.

وأوضحت أنه قبل أن تصدر لجنة الاستئناف في "كاف" حكمها باعتبار المغرب فائزا، كان الاتحاد المغربي قدم مذكرة عبر طارق الأمين، السكرتير العام للاتحاد، من 40 صفحة ونقل فيها تصريحات أوليفير سافاري، رئيس لجنة الحكام في "كاف" والذي قال إنه تلقى تعليمات رسمية بعدم توجيه أي إنذار للاعبي السنغال، حيث كان يمكن أن يؤدي ذلك لطرد لاعبين لديهم إنذارات بالفعل، وذلك للحفاظ على سير المباراة عند عودتهم للملعب.

وفي ظل تساؤل الصحيفة بشأن تعرض الحكام لضغوط من أجل عدم معاقبة لاعبي السنغال واستكمال المباراة النهائية، فإن ذلك كان جزءا مما اعتمدت عليه لجنة الاستئناف في "كاف" من أجل منح المنتخب المغربي اللقب.

وكان الاتحاد السنغالي للعبة قد أعلن اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولي "كاس" من أجل البت في الأمر.

مواضيع ذات صلة
نجوم السنغال يسخرون من منح لقب "أمم أفريقيا 2025" للمغرب
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 07:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لقب "أمم أفريقيا" للمغرب.. وكاراغر يهاجم القرار بعنف
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 07:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال.. والأخير يدرس التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 07:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
جنوب السودان وليسوتو إلى مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2027
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 07:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
23:00 | 2026-04-05
Lebanon24
10:23 | 2026-04-05
Lebanon24
08:19 | 2026-04-05
Lebanon24
05:37 | 2026-04-05
Lebanon24
04:36 | 2026-04-05
Lebanon24
02:33 | 2026-04-05
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
