هدف فيناس يمنح أوفييدو ثلاث نقاط حاسمة

تمكن أوفييدو من تعزيز آماله في البقاء ببطولة ، بعد فوزه الثمين 1-0 على ضيفه ، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ30 من المسابقة.

وسجل فيديريكو فيناس هدف المباراة الوحيد للأوفييدو في الدقيقة 32، بينما ضاعف طرد لاعب إشبيلية نيانزو كواسي في الدقيقة 38 من صعوبة ، الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين فقط.

ورفع أوفييدو رصيده إلى 24 نقطة بعد تحقيق فوزه الخامس هذا الموسم، مقابل 9 تعادلات و16 خسارة، لكنه لا يزال في قاع الترتيب. وفي المقابل، توقف رصيد إشبيلية عند 31 نقطة، بعد تكبده خسارته الـ15، محتلاً المركز السابع عشر، بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.