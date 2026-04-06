تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
بعد برناردو.. معضلة سيتي تبدأ

06-04-2026 | 00:25
بعد برناردو.. معضلة سيتي تبدأ
بعد برناردو.. معضلة سيتي تبدأ photos 0
أقرّ بيب ليندرز، مساعد مدرب مانشستر سيتي، بأن برناردو سيلفا سيغادر "الاتحاد" مع نهاية الموسم، في خطوة تفتح باباً واسعاً للنقاش حول مكانة اللاعب البرتغالي بين أبرز نجوم النادي في العصر الحديث، بعد مسيرة لافتة بدأت منذ انضمامه من موناكو عام 2017.

لكن، بعيداً عن الجدل المرتبط بإرثه، يبرز التحدي الأهم أمام سيتي في كيفية التعامل مع رحيله. ولخّص ليندرز المعضلة بالقول: "لا يمكنك أبداً استبدال لاعب بلاعب من النوع نفسه، لأنهم غير موجودين".

وأضاف: "برناردو سيلفا لاعب فريد من نوعه. طريقة تحكمه بالمباريات، تحركاته، استلامه للكرة، قيادته، ورؤيته للحلول، كلها صفات تجعله مميزاً. لا تبحث عن بديل مطابق، بل عن لاعب يساعد الفريق على التطور وينسجم مع التشكيلة الأساسية".

هذا التقييم لا يبدو بعيداً عن نظرة بيب غوارديولا نفسه، الذي سبق أن تحدث عن "نقطة ضعف" لديه تجاه الدولي البرتغالي. ويكفي أن فوز السيتي على ليفربول مثّل المباراة رقم 450 لبرناردو مع النادي، علماً أنه اللاعب الذي اعتمد عليه غوارديولا أكثر من أي اسم آخر خلال مسيرته التدريبية.

وتزداد قيمة برناردو في نظر جماهير سيتي بسبب قدرته على اللعب في مراكز عدة، من الوسط الهجومي إلى الجناحين، مروراً بخط الوسط وحتى الظهير، ما يجعل تعويضه مهمة معقدة.

ورغم ذلك، يبدو نيكو أورايلي مرشحاً ليكون الخيار الأقرب داخل الفريق. اللاعب الشاب قدّم موسماً لافتاً، ونجح في إثبات نفسه في أكثر من مركز، سواء في الظهير الأيسر أو في خط الوسط، كما ترك بصمته تهديفياً في أكثر من مناسبة.

ورغم ارتباط سيتي بأسماء مثل إليوت أندرسون وساندرو تونالي، فإن النادي لا يحتاج فقط إلى بديل مباشر، بل إلى لاعب قادر على تقديم المرونة نفسها والحفاظ على المستوى ذاته. وهنا، قد يكون أورايلي الأقرب لهذا الدور.
مواضيع ذات صلة
السفير البابوي من طرابلس: أعلن النية لعقد مؤتمر يعالج معضلة المباني المتصدعة
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 09:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مانشستر سيتي يحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد سحق ليفربول
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 09:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار سابق في سيتي يضيّق خيارات صلاح بعد تراجع مستواه
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 09:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"معضلة" تواجهها إسرائيل.. "معاريف" تتحدث عن "الحوثيين"
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 09:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
01:24 | 2026-04-06
Lebanon24
00:32 | 2026-04-06
Lebanon24
00:30 | 2026-04-06
Lebanon24
23:00 | 2026-04-05
Lebanon24
13:18 | 2026-04-05
Lebanon24
10:23 | 2026-04-05
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
