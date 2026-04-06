بعد برناردو.. معضلة سيتي تبدأ

أقرّ بيب ليندرز، مساعد مدرب ، بأن برناردو سيلفا سيغادر "الاتحاد" مع نهاية الموسم، في خطوة تفتح باباً واسعاً للنقاش حول مكانة اللاعب بين أبرز نجوم النادي في العصر الحديث، بعد مسيرة لافتة بدأت منذ انضمامه من عام 2017.



لكن، بعيداً عن الجدل المرتبط بإرثه، يبرز التحدي الأهم أمام سيتي في كيفية التعامل مع رحيله. ولخّص ليندرز المعضلة بالقول: "لا يمكنك أبداً استبدال لاعب بلاعب من النوع نفسه، لأنهم غير موجودين".



وأضاف: "برناردو سيلفا لاعب فريد من نوعه. طريقة تحكمه بالمباريات، تحركاته، استلامه للكرة، قيادته، ورؤيته للحلول، كلها صفات تجعله مميزاً. لا تبحث عن بديل مطابق، بل عن لاعب يساعد الفريق على التطور وينسجم مع التشكيلة الأساسية".



هذا التقييم لا يبدو بعيداً عن نظرة نفسه، الذي سبق أن تحدث عن "نقطة ضعف" لديه تجاه الدولي البرتغالي. ويكفي أن فوز السيتي على مثّل المباراة رقم 450 لبرناردو مع النادي، علماً أنه اللاعب الذي اعتمد عليه أكثر من أي اسم آخر خلال مسيرته التدريبية.



وتزداد قيمة برناردو في نظر جماهير سيتي بسبب قدرته على اللعب في مراكز عدة، من الوسط الهجومي إلى الجناحين، مروراً بخط الوسط وحتى الظهير، ما يجعل تعويضه مهمة معقدة.



ورغم ذلك، يبدو نيكو أورايلي مرشحاً ليكون الخيار الأقرب داخل الفريق. اللاعب الشاب قدّم موسماً لافتاً، ونجح في إثبات نفسه في أكثر من مركز، سواء في الظهير الأيسر أو في خط الوسط، كما ترك بصمته تهديفياً في أكثر من مناسبة.



ورغم ارتباط سيتي بأسماء مثل أندرسون وساندرو تونالي، فإن النادي لا يحتاج فقط إلى بديل مباشر، بل إلى لاعب قادر على تقديم المرونة نفسها والحفاظ على المستوى ذاته. وهنا، قد يكون أورايلي الأقرب لهذا الدور.

