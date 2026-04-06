إصابات ليدز تمنح يونايتد دفعة قبل القمة

يدخل مباراته المقبلة أمام ليدز وهو أمام أفضلية واضحة على مستوى الجاهزية، بعدما خرج الفريق الضيف من مواجهته الأخيرة بأكثر من إصابة مؤثرة قد تربك حساباته قبل المراحل الأخيرة من الموسم.



وكان ليدز قد تجاوز وست هام بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 2-2، لكن المباراة خلّفت متاعب بدنية لعدد من لاعبيه الأساسيين.

ويبدو أن دان مرشح للغياب بعدما تعرّض لإصابة في العضلة الضامة، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية غابرييل غودموندسون بسبب إصابة طفيفة في الفخذ.

كذلك، أثارت إصابة أنتون ستاش القلق بعد خروجه المبكر، في وقت تعرض فيه جو رودون لالتواء في الكاحل، بينما بدا وضع نواه أوكافور أقل خطورة بعدما تبيّن أن ما يعانيه مجرد تشنج عضلي.



وفي المقابل، لا يخلو وضع يونايتد من الغيابات، إذ يستمر ابتعاد بعض اللاعبين بداعي الإصابة، لكن الفريق يبدو في وضع أفضل مقارنةً بمنافسه من حيث توافر العناصر قبل اللقاء المنتظر.