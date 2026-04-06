رياضة
برشلونة قد يخطف عرض ليفربول لضم بديل لمحمد صلاح
Lebanon 24
06-04-2026
|
00:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتابع
برشلونة
وضع جناح
لايبزيغ
الشاب يان ديوماندي، الذي يبرز كأحد الأسماء الصاعدة بقوة هذا الموسم، وسط قناعة بأنه يملك المواصفات التي يبحث عنها النادي الكتالوني في مركز الجناح.
اللاعب البالغ 19 عاماً قدّم أرقاماً لافتة مع فريقه هذا الموسم، بعدما سجل 11 هدفاً وصنع 8 أخرى في مختلف المسابقات، ما وضعه أيضاً على رادار
ليفربول
، لا سيما مع الحديث عن بحث النادي الإنكليزي عن بديل في الجهة اليمنى بعد تأكيد رحيل
محمد صلاح
في نهاية الموسم.
وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة مهتم بضم ديوماندي، لكنه يصطدم بعقبة مالية واضحة. فالنادي، الذي قد يجد صعوبة حتى في حسم صفقة
ماركوس راشفورد
نهائياً بسبب كلفتها، يبدو بعيداً عن سباق التعاقد مع لاعب تصل قيمته إلى أكثر من 60 مليون
يورو
.
وأشار التقرير إلى أن برشلونة استفسر بالفعل من لايبزيغ عن وضع اللاعب، من دون أن يتلقى مؤشرات مشجعة، في ظل استعداد ليفربول وتشيلسي لدفع مبلغ يتجاوز 60 مليون يورو لحسم الصفقة.
وفي سياق آخر، يتحرك ليفربول أيضاً في ملف دفاعي، إذ تشير التقارير إلى اهتمامه بالمدافع
الإيطالي
ماركو باليسترا، ضمن إعادة ترتيب الخط الخلفي، في وقت يحيط الغموض بمستقبل إبراهيما كوناتي واقتراب عدد من المدافعين من نهاية عقودهم.
