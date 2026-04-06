تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

عرض كبير وخيالي رفضه رونالدو لمجاورة ميسي

Lebanon 24
06-04-2026 | 02:57
A-
A+
عرض كبير وخيالي رفضه رونالدو لمجاورة ميسي
عرض كبير وخيالي رفضه رونالدو لمجاورة ميسي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، عرضاً مالياً ضخماً قُدّر بنحو 1.4 مليار دولار من أجل الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي، الفريق الذي يضم غريمه التقليدي ليونيل ميسي.

وبحسب تقارير إعلامية ومعلومات متداولة من دوائر قريبة من الصفقة، فإن العرض استهدف جمع رونالدو وميسي في فريق واحد بالدوري الأميركي، إلا أن قائد النصر فضّل البقاء مع ناديه الحالي، متمسكاً بعقده ورغبته في مواصلة مشواره في الدوري السعودي.

وكان رونالدو قد انضم إلى النصر في كانون الثاني 2023، قبل أن يمدد عقده لاحقاً حتى صيف 2027، في خطوة عكست استقراره داخل الفريق ومكانته الأساسية في مشروع النادي.

ورغم القيمة المالية الضخمة، اختار رونالدو الاستمرار في السعودية، فيما يبقى احتمال ظهوره إلى جانب ميسي في فريق واحد مادةً دائمة للجدل في الأوساط الكروية. (روسيا اليوم)
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24