عرض كبير وخيالي رفضه رونالدو لمجاورة ميسي

رفض النجم ، قائد النصر السعودي، عرضاً مالياً ضخماً قُدّر بنحو 1.4 مليار دولار من أجل الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي، الفريق الذي يضم غريمه التقليدي .



وبحسب تقارير إعلامية ومعلومات متداولة من دوائر قريبة من الصفقة، فإن استهدف جمع وميسي في فريق واحد بالدوري الأميركي، إلا أن قائد النصر فضّل البقاء مع ناديه الحالي، متمسكاً بعقده ورغبته في مواصلة مشواره في الدوري السعودي.



وكان رونالدو قد انضم إلى النصر في كانون الثاني 2023، قبل أن يمدد عقده لاحقاً حتى صيف 2027، في خطوة عكست استقراره داخل الفريق ومكانته الأساسية في مشروع النادي.



ورغم القيمة المالية الضخمة، اختار رونالدو الاستمرار في ، فيما يبقى احتمال ظهوره إلى جانب في فريق واحد مادةً دائمة للجدل في الأوساط الكروية. (روسيا اليوم)

