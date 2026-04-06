Advertisement
رياضة
غنابري يشعل مواجهة مدريد: لا نخشى هجومهم
Lebanon 24
06-04-2026
|
03:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفع سيرج غنابري منسوب الحماسة قبل مواجهة بايرن ميونيخ المرتقبة أمام
ريال مدريد
في ربع نهائي
دوري أبطال أوروبا
، واصفاً اللقاء بأنه من أبرز مباريات
كرة القدم
الأوروبية وأكثرها جذباً للأنظار.
وقال مهاجم الفريق البافاري، في حديث لصحيفة "آس"، إن أجواء هذه المواجهة تطغى على حديث الجميع من حوله، مضيفاً: "أشعر بشعور رائع.. كل أصدقائي وعائلتي يتحدثون عن المباراة، وأنا متحمس جداً لخوض المباراتين أمام
ريال
مدريد
".
واعتبر غنابري أن هذه القمة باتت تمثل "الكلاسيكو"
الأوروبي
الأبرز في كرة القدم الحديثة، مشيراً إلى أن الفريقين يقدمان مستويات قوية، لافتاً إلى أن فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي "بسهولة كبيرة" كان أمراً غير متوقع بالنسبة إليه.
وعن رهبة اللعب في "سانتياغو برنابيو"، أقر اللاعب الألماني بقوة الأجواء هناك، مؤكداً أن ريال مدريد أثبت مراراً مدى صلابته على أرضه، وقال: "اللعب هناك متعة حتى لو كنت في صف الفريق المنافس، لأن الأجواء مجنونة".
كما تحدث غنابري عن قوة ريال مدريد الهجومية، مشيداً بفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وإبراهيم دياز، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بايرن لا يشعر بالخوف، موضحاً أن فريقه مطالب بالحذر وعدم منح المنافس حرية التحرك، مع التركيز في المقابل على فرض أسلوبه الخاص.
وأضاف: "إذا قدمنا أفضل ما لدينا، فإن هجومنا لا يقل خطورة عن هجوم ريال مدريد، بل ربما يكون من بين الأفضل في العالم حالياً".
وفي حديثه عن فينيسيوس تحديداً، أبدى غنابري احتراماً كبيراً للنجم البرازيلي، قائلاً: "إنه لاعب رائع. قد ينتقده البعض، لكنني لعبت ضده مرتين، وهو شخص لطيف جداً. لقد أظهر مراراً مدى جودته".
Advertisement
غياب مبابي عن تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي
سفير إسرائيل لدى فرنسا: الحكومة اللبنانية لا تزال عاجزة عن الوفاء بوعودها وتخشى اندلاع حرب أهلية
الرابطة المارونية: نخشى ان يتحول مركز إيواء في الكرنتينا إلى قنبلة موقوتة
لاريجاني يردّ على ترامب: لن نخشى تهديداتكم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد
كرة القدم
الأوروبي
أوروبا
أوروبي
التركي
الترك
في دولة أوروبية.. حكمٌ يشهر 24 بطاقة حمراء خلال مباراة واحدة
ريال مدريد تحت الضغط.. مرحلة الحساب ستبدأ والرئيس غاضب
إطلالة مبابي وإستر تشعل الشائعات.. هل بدأت العلاقة علناً؟ (صور)
نهاية الرحلة تقترب.. برناردو يودّع السيتي
إنفانتينو يثير الجدل.. هل صنع "فيفا" كرة القدم العالمية؟
Advertisement
