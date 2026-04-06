Advertisement
رياضة
نهاية الرحلة تقترب.. برناردو يودّع السيتي
Lebanon 24
06-04-2026
|
04:11
أكد بيب ليندرز، المدرب المساعد لمانشستر سيتي، أن قائد الفريق برناردو سيلفا سيغادر النادي مع نهاية الموسم الحالي، ليطوي صفحة امتدت تسعة أعوام في ملعب الاتحاد.
وسيرحل اللاعب
البرتغالي
، البالغ 31 عاماً، مع انتهاء عقده، بعدما بصم على مسيرة حافلة توّج خلالها بستة ألقاب في
الدوري الإنكليزي
الممتاز ودوري أبطال
أوروبا
.
وقال ليندرز بعد فوز سيتي على
ليفربول
برباعية نظيفة في ربع
نهائي كأس
الاتحاد: "لكل قصة جميلة نهاية. أتمنى له أن يستمتع بفترته الأخيرة، إذ لم يتبق سوى ستة أسابيع، وأن ينال الوداع الذي يستحقه".
وكان
بيب غوارديولا
، الغائب عن خط التماس بسبب الإيقاف في المباراة نفسها، قد وصف سيلفا سابقاً بأنه لاعب "لا يمكن استبداله".
ومنذ انضمامه إلى سيتي قادماً من موناكو عام 2017 مقابل نحو 43.5 مليون جنيه إسترليني، خاض سيلفا 450 مباراة مع الفريق، وبرز كأحد أهم عناصره بفضل مرونته التكتيكية ومهاراته الفنية الكبيرة وروحه القتالية.
ورغم فوزه بكأس الرابطة الشهر الماضي، لا يزال سيتي يطارد ثلاثية محلية في الأسابيع الأخيرة من موسم 2025-2026، رغم ابتعاده بفارق تسع نقاط عن
أرسنال
المتصدر، مع مباراة مؤجلة وسبع جولات متبقية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
Lebanon 24
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
06/04/2026 15:10:38
06/04/2026 15:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
القصَّة في التوقيت.. هل اقتربت نهاية حرب إيران؟
Lebanon 24
القصَّة في التوقيت.. هل اقتربت نهاية حرب إيران؟
06/04/2026 15:10:38
06/04/2026 15:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطوط البريطانية: تعليق رحلات عمّان والمنامة والدوحة ودبي وتل أبيب حتى نهاية آذار
Lebanon 24
الخطوط البريطانية: تعليق رحلات عمّان والمنامة والدوحة ودبي وتل أبيب حتى نهاية آذار
06/04/2026 15:10:38
06/04/2026 15:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت نهاية حرب إيران؟ تقرير إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
هل اقتربت نهاية حرب إيران؟ تقرير إسرائيليّ يتحدث
06/04/2026 15:10:38
06/04/2026 15:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
في دولة أوروبية.. حكمٌ يشهر 24 بطاقة حمراء خلال مباراة واحدة
Lebanon 24
في دولة أوروبية.. حكمٌ يشهر 24 بطاقة حمراء خلال مباراة واحدة
05:56 | 2026-04-06
06/04/2026 05:56:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد تحت الضغط.. مرحلة الحساب ستبدأ والرئيس غاضب
Lebanon 24
ريال مدريد تحت الضغط.. مرحلة الحساب ستبدأ والرئيس غاضب
04:30 | 2026-04-06
06/04/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة مبابي وإستر تشعل الشائعات.. هل بدأت العلاقة علناً؟ (صور)
Lebanon 24
إطلالة مبابي وإستر تشعل الشائعات.. هل بدأت العلاقة علناً؟ (صور)
04:13 | 2026-04-06
06/04/2026 04:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفانتينو يثير الجدل.. هل صنع "فيفا" كرة القدم العالمية؟
Lebanon 24
إنفانتينو يثير الجدل.. هل صنع "فيفا" كرة القدم العالمية؟
03:37 | 2026-04-06
06/04/2026 03:37:32
Lebanon 24
Lebanon 24
غنابري يشعل مواجهة مدريد: لا نخشى هجومهم
Lebanon 24
غنابري يشعل مواجهة مدريد: لا نخشى هجومهم
03:32 | 2026-04-06
06/04/2026 03:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
Lebanon 24
هكذا سيكون طقس لبنان غداً.. استعدوا وتحضروا لـ"البرق"
10:11 | 2026-04-05
05/04/2026 10:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
Lebanon 24
بعد الغارة على عين سعادة.. ماذا كشف رئيس البلدية؟
16:30 | 2026-04-05
05/04/2026 04:30:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي دخل لبنان.. انتقد تل أبيب وهكذا تحدث عن "الحزب"
14:00 | 2026-04-05
05/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
Lebanon 24
في الضاحية.. ماذا حصل قبل إنذار اليوم؟
08:38 | 2026-04-05
05/04/2026 08:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حركة "أمل".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن حركة "أمل".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
15:00 | 2026-04-05
05/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
05:56 | 2026-04-06
في دولة أوروبية.. حكمٌ يشهر 24 بطاقة حمراء خلال مباراة واحدة
04:30 | 2026-04-06
ريال مدريد تحت الضغط.. مرحلة الحساب ستبدأ والرئيس غاضب
04:13 | 2026-04-06
إطلالة مبابي وإستر تشعل الشائعات.. هل بدأت العلاقة علناً؟ (صور)
03:37 | 2026-04-06
إنفانتينو يثير الجدل.. هل صنع "فيفا" كرة القدم العالمية؟
03:32 | 2026-04-06
غنابري يشعل مواجهة مدريد: لا نخشى هجومهم
02:57 | 2026-04-06
عرض كبير وخيالي رفضه رونالدو لمجاورة ميسي
فيديو
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
نسخة عن والدتها.. ابنة أنجلينا جولي تلفت الأنظار تعرّفوا إليها (فيديو)
03:42 | 2026-04-04
06/04/2026 15:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
Lebanon 24
حادث مأسوي.. أم دهست طفلتها
16:00 | 2026-04-03
06/04/2026 15:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
Lebanon 24
بالفيديو..غارات إسرائيلية إستهدفت الجناح
17:27 | 2026-03-31
06/04/2026 15:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
