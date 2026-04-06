نهاية الرحلة تقترب.. برناردو يودّع السيتي

أكد بيب ليندرز، المدرب المساعد لمانشستر سيتي، أن قائد الفريق برناردو سيلفا سيغادر النادي مع نهاية الموسم الحالي، ليطوي صفحة امتدت تسعة أعوام في ملعب الاتحاد.



وسيرحل اللاعب ، البالغ 31 عاماً، مع انتهاء عقده، بعدما بصم على مسيرة حافلة توّج خلالها بستة ألقاب في الممتاز ودوري أبطال .



وقال ليندرز بعد فوز سيتي على برباعية نظيفة في ربع الاتحاد: "لكل قصة جميلة نهاية. أتمنى له أن يستمتع بفترته الأخيرة، إذ لم يتبق سوى ستة أسابيع، وأن ينال الوداع الذي يستحقه".



وكان ، الغائب عن خط التماس بسبب الإيقاف في المباراة نفسها، قد وصف سيلفا سابقاً بأنه لاعب "لا يمكن استبداله".



ومنذ انضمامه إلى سيتي قادماً من موناكو عام 2017 مقابل نحو 43.5 مليون جنيه إسترليني، خاض سيلفا 450 مباراة مع الفريق، وبرز كأحد أهم عناصره بفضل مرونته التكتيكية ومهاراته الفنية الكبيرة وروحه القتالية.



ورغم فوزه بكأس الرابطة الشهر الماضي، لا يزال سيتي يطارد ثلاثية محلية في الأسابيع الأخيرة من موسم 2025-2026، رغم ابتعاده بفارق تسع نقاط عن المتصدر، مع مباراة مؤجلة وسبع جولات متبقية.

Advertisement