3 خيارات على الطاولة.. إليكم ما نفّذه "الفيلسوف" اليوم في سوق المدربين

تتزايد التكهنات حول الوجهة المقبلة للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، بعد الاستقرار على قرار رحيله عن نادي الإنجليزي بنهاية عقده الحالي، حيث برزت ثلاث وجهات رئيسية مرشحة لاستقطاب "الفيلسوف".



وتتصدر قائمة الخيارات العودة إلى نادي ، في محاولة لإعادة بناء الفريق الكتالوني، بينما يبرز خيار الانتقال إلى الدوري وتحديداً نادي يوفنتوس الذي أبدى اهتماماً قديماً بخدماته. أما الوجهة الثالثة فتتمثل في خوض تجربة التدريب الدولي عبر قيادة أحد المنتخبات الكبرى، حيث تضع وإنجلترا اسم غوارديولا كخيار أول لمشاريعها المستقبلية.



ويأتي هذا الحراك الرياضي بعد مسيرة حافلة لغوارديولا في "ملعب الاتحاد"، حقق خلالها هيمنة محلية مطلقة وتوج بلقب ، مما يجعل أي خطوة قادمة له بمثابة زلزال في خارطة العالمية.





Advertisement