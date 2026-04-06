رياضة

قانون "محمد علي" يهدد مشاركة رياضة الملاكمة في أولمبياد لوس أنجلوس

Lebanon 24
06-04-2026 | 10:44
قانون محمد علي يهدد مشاركة رياضة الملاكمة في أولمبياد لوس أنجلوس
يواجه إدراج رياضة الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028" تحديات قانونية وتنظيمية معقدة، تتركز حول تطبيق "قانون محمد علي لإصلاح الملاكمة" الفيدرالي الأميركي، الذي يهدف إلى حماية الملاكمين من الاستغلال وضمان نزاهة الرياضة.

ويفرض هذا القانون قيوداً صارمة على العقود والترويج وتضارب المصالح، وهو ما قد يتعارض مع القواعد التقليدية للجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية. وفي ظل غياب اتحاد دولي معترف به رسمياً لإدارة اللعبة أولمبياً حتى الآن، يبرز التساؤل حول كيفية مواءمة القوانين الاحترافية الأميركية مع المعايير الهواة والأولمبية.
 
وتعد هذه المعضلة القانونية حاسمة لتحديد مصير الملاكمة في النسخة المقبلة، حيث تسعى الجهات المنظمة لإيجاد صيغة تضمن الامتثال للقانون الأميركي دون الإخلال بالميثاق الأولمبي، وسط ضغوط من الرياضيين والمروجين لضمان استمرار اللعبة في المحفل الرياضي الأكبر عالمياً.

مواضيع ذات صلة
السعودية ومصر توقعان بروتوكول تعاون لتطوير رياضة الملاكمة
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 21:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
نجم "لوس أنجلوس ليكرز" يثير جدلاً حول تصريح عن اسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 21:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
في 2028.. الملاكمة الأولمبية تكافئ أبطالها بسخاء
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 21:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الرياضة الإيراني يستبعد مشاركة بلاده في كأس العالم
lebanon 24
Lebanon24
06/04/2026 21:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
08:42 | 2026-04-06
Lebanon24
05:56 | 2026-04-06
Lebanon24
04:30 | 2026-04-06
Lebanon24
04:13 | 2026-04-06
Lebanon24
04:11 | 2026-04-06
Lebanon24
03:37 | 2026-04-06
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
