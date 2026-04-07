عرض بلجيكي يرعب الأهلي المصري

تسبب عرض بلجيكي لأحد نجوم نادي زد، في "رعب كبير" للنادي الأهلي المصري، حيث كان النادي "الأحمر" يرغب في ضم أحد نجوم "زد" المتألقين.





ويسعى النادي الأهلي لتدعيم صفوفه، خلال انتقالات الصيف المقبل، بعدما قرر محمود ، تسليم ملف قطاع إلى نائبه ياسين منصور، بالتعاون مع سيد عبدالحفيظ عضو .



ويحاول الأهلي تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة، مع الموافقة على رحيل عدد من نجومه الحاليين، في عملية إحلال وتجديد "متوقعة" بعد وداع الفريق لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم أمام الترجي .



دخل النادي الأهلي في مفاوضات رسمية، مع زد لضم الموريتاني ماتا ماجاسا نجم وسط الفريق.



وانضم ماتا ماجاسا إلى صفوف فريق زد خلال أغسطس 2023، ويمتد عقده الحالي حتى حزيران 2027.



وكشفت قناة "أون سبورت" أن هناك عرضًا من بلجيكا وصل إلى زد، يطلب فيه التعاقد مع ماجاسا خلال انتقالات الصيف المقبل.



ولم تكشف القناة عن اسم النادي البلجيكي، إلا أن "جاد" ويزاحم عرض الأهلي المصري؛ ما تسبب في قلق بين الجماهير الحمراء.



