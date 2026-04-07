ليس ميسي فقط.. أشهر 6 نجوم في الدوري الأميركي

يشكل انضمام لفريق إنتر ميامي الأميركي في 2023 قفزة نوعية كبيرة في الدوري الأميركي للمحترفين الذي أصبح أكثر متابعة وشهرة.

وكان الدوري الأميركي للمحترفين قد جلب طيلة مسيرته عدة نجوم أبرزهم الملك البرازيلي بيليه، و القيصر الألماني فرانز بيكنباور، والهولندي يوهان كرويف، والإنكليزي ديفيد بيكهام، والفرنسي تيري هنري، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.



وتضم أندية الدوري الأميركي للمحترفين حاليا عدة نجوم نستعرض أبرزهم :



الأرجنتيني :إنتر ميامي



الألماني توماس مولر: فانكوفر وايتكابس



الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين: لوس أنجلوس إف سي



الأوروغوياني لويس سواريز: إنتر ميامي



الدانماركي أندرس دراير: سان دييجو إف سي



الأرجنتيني رودريغو دي بول: إنتر ميامي