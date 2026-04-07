|
رياضة
مانشستر يونايتد يجدد عقد هاري ماغواير حتى 2027
Lebanon 24
07-04-2026
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي
مانشستر يونايتد
اليوم تجديد عقد مدافعه المخضرم هاري ماغواير بحيث يربط اللاعب بصفوف الفريق حتى صيف 2027 مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي.
وبعد انضمامه إلى
مانشستر
يونايتد
عام 2019 اختار هاري ماغواير الذي ينتهي عقده في 30 حزيران المقبل تمديد تجربته مع فريق
الشياطين الحمر
بعد التوصل لاتفاق رسمي مع
إدارة النادي
.
وعلى الرغم من أن مروره بملعب أولد ترافورد لا يعتبر من التجارب الراسخة في مانشستر يونايتد إلا أن ماغواير نال ثقة مدربيه في المان يونايتد وحظي بدعم المسؤولين للاستمرار لعام إضافي على الأقل.
ومنذ انضمامه قادما من
ليستر سيتي
في صيف 2019 مقابل صفقة قياسية خاض ماغواير 266 مباراة رسمية بقميص مانشستر يونايتد لم تخل رحلته من التحديات لكنه نجح في قيادة الفريق للتتويج بلقبين مهمين: كأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنكليزي.
ورغم انتقادات البعض لأدائه في فترات سابقة إلا أن المدافع الإنجليزي عاد بقوة تحت قيادة المدرب الحالي ليصبح أحد الركائز الأساسية في الخط الخلفي للفريق. (روسيا اليوم)
