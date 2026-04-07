البرنابيو يشتعل.. ريال مدريد والبايرن في اختبار الكبار وردّ الدين القاسي!

يستعدّ ملعب سانتياغو برنابيو، قلعة ، مساء اليوم، لاحتضان مواجهة من الوزن الثقيل بين وبايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي ، في حلقة جديدة من واحدة من أكثر المواجهات تكراراً وهيبةً في تاريخ البطولة. المباراة تنطلق عند التاسعة مساءً بتوقيت وسط ، فيما تعود مواجهة الإياب إلى ميونيخ الأسبوع المقبل، ما يجعل لقاء الليلة مفتوحاً على حسابات دقيقة بين البحث عن الأفضلية والحذر من ترك المساحات للمنافس.



ريال مدريد يدخل القمة تحت ضغط واضح بعد تعثره المحلي أخيراً، لكن هذا الضغط نفسه قد يمنحه وجهاً أوروبياً مختلفاً. المدرب ألفارو أربيلوا تحدث عن انتظار رد فعل كبير من فريقه في بعد النكسة الأخيرة في الليغا، وهو ما يعكس إدراكاً داخل مدريد بأن البطولة القارية تبقى المساحة الأهم لاستعادة الثقة وتثبيت الشخصية. هذا العامل النفسي يبدو محورياً، لأن ريال غالباً ما يظهر في أوروبا بوجه أكثر صلابة من صورته في المباريات المحلية المتعثرة.



في المقابل، يصل بايرن ميونخ بأفضلية نسبية على مستوى الاستقرار والجاهزية، مع تأكيد النادي الألماني أن فينسان كومباني يملك تقريباً تشكيلة مكتملة، فيما سافر هاري كاين إلى مدريد بعد غيابه عن مباراة فرايبورغ بسبب إصابة في الكاحل، وإن كان القرار النهائي بشأن مشاركته تُرك للحظات الأخيرة.



أما ريال مدريد، فيدخل المباراة وهو يفتقد بعض العناصر المؤثرة، إذ لا يزال تيبو كورتوا خارج الحسابات بسبب إصابة عضلية، كما يغيب رودريغو بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي، بينما عاد فيرلاند ميندي إلى التدريبات وقد يشكل خياراً دفاعياً مهماً إذا كان جاهزاً بالكامل.



تكتيكياً، تبدو المباراة مرشحة لصراع بين نسختين مختلفتين من السيطرة. بايرن يميل إلى الضغط، واللعب العمودي، واستثمار التحركات بين الخطوط، فيما يبقى ريال مدريد أخطر عندما يجد المساحات للانطلاق، خصوصاً إذا تمكن من ضرب الاندفاع البافاري بهجمات سريعة. لذلك، قد لا يكون السؤال من سيسيطر على فقط، بل من سينجح في فرض إيقاعه على لحظات التحول. وإذا اندفع بايرن أكثر من اللازم، فإن ريال مدريد يملك الأدوات لمعاقبته، لكن إذا أحسن الفريق الألماني إدارة الضغط والارتداد العكسي، فقد يحرج أصحاب الأرض كثيراً، وهذا ما يجعل التوازن في وسط الملعب مفتاح الليلة الحقيقي.



الجانب العاطفي حاضر أيضاً بقوة، لأن هذه المواجهة تستحضر تاريخاً ثقيلاً بين الفريقين، وآخر فصوله الدرامية كان في نصف نهائي 2024 عندما قلب ريال مدريد الطاولة في الدقائق الأخيرة عبر ثنائية خوسيلو. لذلك، يدخل بايرن المباراة وفي ذهنه ضرورة تفادي الفوضى في الأمتار الأخيرة، بينما يدخلها ريال مدريد بثقة تاريخية تقول إن البرنابيو غالباً ما يتحول في الليالي الكبيرة إلى شريك في صناعة النتيجة.



في المحصلة، تبدو مباراة الليلة أكبر من مجرد ذهاب ربع نهائي. إنها مواجهة بين تاريخين، وبين فريق يبحث عن رد اعتباري سريع على أرضه، وآخر يريد أن يثبت أنه أكثر نضجاً وجاهزية في هذه المرحلة.

