اندلاع حريق خلال مباراة.. ولاعب يتدخل

JUGADOR, ACCIONISTA Y... ¡¡BOMBERO DEL CLUB!! Ezequiel, el Galgo, Schelotto fue HÉROE este fin de semana en la 3° División de Suiza. Se prendió fuego la red que separa el campo de juego con el estacionamiento y el argentino apareció corriendo con una manguera al rescate. El… pic.twitter.com/qi9oQWrYQg