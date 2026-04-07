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اندلاع حريق خلال مباراة.. ولاعب يتدخل

Lebanon 24
07-04-2026 | 13:10
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شهدت مباراة في دوري الدرجة الثالثة السويسري واقعة غير مألوفة، بعدما تدخل الأرجنتيني إزيكيل شيلوتو، قائد فريق إف سي باراديسو، لإخماد حريق اندلع خلف أحد المرميين أثناء اللقاء.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر اشتعال النيران قرب لافتة لجماهير باراديسو، بجوار أحد المرميين وأمام موقف السيارات في ملعب "كامبو بيان سكايرولو"، الذي يتسع لنحو ألف متفرج.

وخلال المباراة التي جمعت باراديسو بضيفه إف سي بافوا وانتهت بفوز أصحاب الأرض 2-0 يوم السبت الماضي، ركض شيلوتو إلى جانب الملعب، وأحضر خرطوم مياه، ثم تولى بنفسه إخماد الحريق.

ويبلغ شيلوتو 36 عاماً، وقد بدأ مسيرته الاحترافية في إيطاليا مع تشيزينا، قبل أن ينتقل إلى أتالانتا ثم إنتر ميلان، وبعدها إلى سبورتينغ لشبونة، وصولاً إلى برايتون الإنكليزي عام 2017.
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