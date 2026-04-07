بشأن غويري.. مدرب مارسيليا يطمئن الجزائر

07-04-2026 | 14:09
بشأن غويري.. مدرب مارسيليا يطمئن الجزائر
حمل حبيب باي، مدرب أولمبيك مارسيليا، مؤشرات إيجابية بشأن المهاجم أمين غويري، قبل نحو شهرين من انطلاق كأس العالم 2026، بعدما أكد أن اللاعب تجاوز آثار الإصابة التي أبعدته في الفترة الماضية.

وقدم غويري أداءً لافتاً رغم خسارة فريقه أمام موناكو 1-2، إذ سجل هدف مارسيليا الوحيد وظهر بحيوية واضحة على مستوى التحرك وصناعة المساحات في الخط الأمامي. وأشاد مدربه بما قدمه، مؤكداً أنه سعيد بالمردود الذي ظهر به اللاعب الجزائري، سواء من خلال الهدف الجميل أو تأثيره في الهجوم وفتح المساحات لزملائه.

وأوضح باي أن الجهاز الفني تعامل بحذر مع غويري في الأسابيع الأخيرة بسبب عودته من الإصابة، معتبراً أنه عنصر مهم للفريق رغم أنه لم يبلغ أفضل مستوياته بعد، وكان يأمل أن يتزامن هدفه مع نتيجة أفضل.

من جهته، رفض غويري الحديث عن أزمة داخل الفريق بعد خسارتين متتاليتين، مشدداً على أن الحظوظ لا تزال قائمة في المنافسة على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وأن مارسيليا يملك الإمكانات اللازمة لذلك.

ومنذ عودته، خاض المهاجم الجزائري 17 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، في أرقام تعكس استعادته جانباً كبيراً من جاهزيته. (العين)
